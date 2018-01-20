竹市Super蘿蔔節登場大小朋友開心拔蘿蔔

2018年01月20日 16:05 中時 陳育賢

新竹市政府20日舉辦「Super蘿蔔節」，市長林智堅（中）也到場與大小朋友一同享受拔蘿蔔的田園樂趣。（陳育賢攝）

新竹市政府20日舉辦「Super蘿蔔節」，市長林智堅（中）也到場與大小朋友一同享受拔蘿蔔的田園樂趣。（陳育賢攝）

新竹市政府20日舉辦「Super蘿蔔節」，邀請大小朋友戴起手套、穿上雨鞋，大手牽小手當1日農夫，享受拔蘿蔔、摘採蔬菜的農田樂趣，市長林智堅也特別到場與民眾一同體驗，希望讓孩子擁有難忘的田園記憶。

市長林智堅表示，他小時候最期待收割時節，和家人到稻梗田上體驗焢窯、拔蘿蔔，因此也希望能夠讓現在的孩子重溫過去美好的農村記憶。

此次「Super蘿蔔節」，共吸引超過2000人共襄盛舉，而採收的蘿蔔品種名為「紅頭金交蘿蔔」，外型迷你可愛、非常鮮甜，希望透過活動，讓孩子認識蘿蔔不是長在樹上，而是長在土裡，並鼓勵民眾走出家門，創造美好家庭回憶。

20日的活動是由家庭福利服務中心結合前溪社區產業特色，共同舉行「Super蘿蔔節」，現場除推展兒少預防性服務宣導外，更有摘採菠菜、茼蒿、A菜、芥藍菜等蔬果、搓湯圓體驗、親子手作DIY及闖關遊戲，大小朋友各個全副武裝，戴起手套、穿雨鞋，將收成的蘿蔔裝進袋子滿載而歸，更有孩子哼著兒歌「拔蘿蔔」，大夥都玩得不亦樂乎。

(中時)