彰化埔心鄉自行車步道 將打造成楓香大道

2018年01月20日 16:03 中時 謝瓊雲

自行車道部分路段路側種植楓香樹，近日葉面紛紛轉紅、轉黃，展現不同風情。（謝瓊雲攝）

自行車道有近2公里路側種植小葉欖仁，除了落葉堵塞灌溉且板根易造成路面凸起。（謝瓊雲翻攝）

埔心鄉長張乘瑜說，小葉欖仁樹生長快速且有板根問題，隆起的樹根造成路面凸起曾害騎士跌倒摔傷。（謝瓊雲翻攝）

埔心鄉休閒自行車道即將大變身，埔心鄉公所獲得中央與彰化縣政府合計4088萬元經費補助，預計將進行路面優化和景觀改造，並拓寬兩座陸橋橋面，成為縫合城鄉的低碳綠色道路。

打造楓香大道！埔心鄉公所爭取到行政院前瞻基礎建設城鎮之心工程景觀修整經費2000萬元、和縣府生活圈聯外道路設施補助2088萬元，將把現有近2公里路段單側種植的近百棵小葉欖仁樹，全數移植改種植楓香，仁和橋、興霖橋兩座老舊鐵橋橋面也將全面修整、拓寬成12米會車道。

全長近5公里的埔心自行車道昔日為舊糖鐵軌道，日據時代五分車輕軌曾用來載運甘蔗、也載人，改闢自行車道後，路側種植小葉欖仁、楓香樹，沿途經過清武舉人故居、黃三元故居和葡萄園，冬季常可見向日葵與波斯菊花海。

鄉長張乘瑜表示，小葉欖仁每逢冬末春初就會產生大量落葉，因不易腐爛堵塞農田灌溉，加上有嚴重板根問題，根部突起破壞路面，影響機車與自行車行進安全，這次獲得經費補助，將全數移植至鄉內梧鳳、新館和太平等公園，改種楓香。

張乘瑜說，兩年前曾獲體育署400萬補助，僅能針對部分路面隆起部分重新施作補強，這次預計將從員鹿路一段起點連接至員林大道全募面優化修整，全面種植常綠楓香樹後景色更加一致，且冬季時葉面轉紅、黃，四季展現不同風情。

至於兩座老舊鐵橋，原本僅以簡單的木棧道覆蓋，但去年遭機車騎士撞到燒毀，也將一併進行路面改善與拓寬；完工後部分路段將成為機車、自行車專用道路，成為鄉內低碳綠色道路交通系統。

(中時)