竹市農民曆媚日？國民黨遊行抗議

2018年01月20日 16:03 中時 陳育賢

國民黨新竹市議會黨團多位議員20日與大批民眾持國旗遊行，抗議市府印製的農民曆有媚日圖像。（陳育賢攝）

新竹市政府2018年印製的農民曆，因封面圖示被指與日本軍國主義旭日旗相似，而遭國民黨市議會黨團抗議，黨團書記長林耕仁20日更與黨內多位議員與大批民眾舉辦「守護國旗，共創新竹」活動，同時持國旗繞行至新竹市政府抗議，要求市府道歉。

林耕仁表示，市府印製封面標示軍國主義旭日旗的農民曆，已引起市民憤慨，議會黨團於9日召開記者會表達對此事件的憤怒與抗議，並引起全國媒體及民眾廣泛關注，但市長林智堅到現在從未道歉，對於市民的憤怒完全不理會、不回應。

林耕仁表示，除了封面有日本旭日旗外，另還有穿和服的日本人跟日本警察，且內頁的百歲生肖對照表還加註了日本年號，甚至連交通安全宣導品送的都是標示「警視廳」的東京都警車、日本廣域消防車、日本JR東北巴士、日本森田公司的消防救護車，所有的事件加起來，讓人感到憤怒，怒斥市府媚日。

林耕仁並偕同市黨部主委呂學樟、黃國興黨部主委趙建爍、市議員陳治雄、張祖琰、鍾淑英、顏政德、賀玉燕、吳青山、蕭志潔、徐信芳、前市長許明財以及多位里長、大批民眾手持國旗繞行新竹市政府抗議。

而市府稅務局長范春鑾則於日前曾發出聲明表示，此次是邀請專業設計師設計封面，希望創造城市美學感，尊重年輕設計師的專業和理念，對於外界特定的意識型態和誤解，非常遺憾，也希望不要以狹隘的意識形態做解釋，抹滅設計者的原創想法。

(中時)