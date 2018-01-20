謝立功市場掃街　發「狗來富」紅包袋拜早年

2018年01月20日 16:02 中時 張穎齊

國民黨基隆市長初選參選人謝立功今（20）日前往靈泉禪寺參加「歲末愛心冬令救濟」關懷活動，轉贈世大運大浴巾給民眾。（張穎齊翻攝）

國民黨基隆市長初選參選人謝立功今（20）日一早前往果菜市場、成功市場拜票，提早拜年並傾聽民意。（張穎齊翻攝）

國民黨基隆市長初選剩最後一個禮拜，初選參選人謝立功逐日端出政見牛肉，希望用最有感的市政規畫爭取基隆市民的支持，並從上周開始「旗開得勝，重返執政」的掃街活動，今（20）日更起一大早，6時即開始前往市場，發放「狗來富」紅包袋，提早拜年並傾聽民意。

謝立功今早再次造訪果菜市場和成功市場，為因應農曆年節將至，印製充滿喜氣的「狗來富」紅包袋，發送給市民朋友拜早年。謝立功說，拜訪市場最能了解基層市民的需求，從民眾身邊的問題，延伸到整個基隆的市政發展，如此才能規劃出最貼近民意的政策。

謝立功表示，許多民眾和攤商都和自己反映，市場的動線規畫及周邊交通十分混亂，以果菜市場為例，連結麥金路的道路就非常不便，需要重新檢討改善。

他說，市場因為缺乏維護、道路狹窄，造成人車搶道的問題十分嚴重，如何將各大市場及周遭環境做整體的整治成為十分重要的課題，無論是攤位規劃、維持整潔、設立固定上下貨地點、民眾停車空間及改善交通動線都會仔細研究。

另外，謝立功在掃街結束後前往靈泉禪寺為佛心同濟慈善會舉辦的「歲末愛心冬令救濟」關懷活動共襄盛舉，並轉贈與新北市家長志工教育成長協會媒合世大運物資運用與再分享的大浴巾2箱。

「要做對人民有益的事！」謝說，社會上有許多需要幫助的弱勢族群，但許多善心人士捐贈的物資能否送到他們的手上發揮到最大效益？這就好比在施政上如何將有限的資源投注在正確的政策上。要做實際對人民有益的事，這才是他規畫政策時最核心的理念。

(中時)