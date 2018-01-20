澳網》史詩級戰役勝出 球后哈麗普：我快死了

2018年01月20日 16:10 中時電子報 林宋以情

美國女將戴維斯展現拚戰精神。(美聯社)

世界第1羅馬尼亞哈麗普(Simona Halep)，20日澳網女單第3輪與與美國女將戴維斯(Lauren Davis)上演史詩般戰役，3小時45分鐘馬拉松大戰，追平1996年澳網女單記錄，當今球后才在長盤制中4比6、6比4、15比13勝出。

哈麗普20日遭遇世界排名76的戴維斯強勢挑戰，挽救3個賽末點，從爆冷中死裡逃生，第3盤足足打了142分鐘才分勝負。

球后哈麗普馬拉松大戰中晉級16強。(美聯社)

「我從未打過這麼長的第3盤，我幾乎快要陣亡。」26歲的哈麗普說，「我的肌肉無力，腳踝已經完全失去知覺。」

24歲的戴維斯此役雖敗猶榮，她第3盤11比11時打到腳趾指甲脫落，兩度請求醫療暫停，帶傷拚戰全場，拚戰精神同樣獲封「戰士」，「第3盤激戰是我生涯前所未有，我們都耗盡心力，每一分時間都長得不可思議，我只能告訴自己持續揮拍、移動。」

3小時45分鐘追平澳網女單史上最長紀錄，1996年女單八強美國好手魯賓(Chanda Rubin)，以6比4、2比6、16比14擊敗西班牙維卡里奧(Arantxa Sanchez Vicario)。哈麗普16強對手將是大爆冷門，擊敗澳洲巴蒂（Ashleigh Barty）的日美混血20歲小將大阪直美（Naomi Osaka）。

(中時電子報)