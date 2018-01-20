讚！捐血不痛「像打疫苗」 高三生揪團灑熱血

2018年01月20日 16:21 中時 倪浩倫

台北捐血中心今舉辦「熱血青年成年禮，傳遞希望傳承愛」活動，邀請多位青少年共襄盛舉。（倪浩倫攝）

現年20歲的佳凌，已有高達17次的捐血經驗。（倪浩倫攝）

血型O型的佳凌，今日捐出第14次的血。（倪浩倫攝）

不少國、高中生都有揪團習慣，除了下課會相約上廁所，放學買飲料、點心也會結伴；，就讀高三的許同學，卻是揪團去捐血，自己不僅已捐出7次血，還拉了2個班上同學共襄盛舉，被他拉來、今天第一次捐血的詹同學表示，捐血感覺就像打疫苗，不太痛又能幫助人，會想一直捐下去。

台北捐血中心今舉辦「熱血青年成年禮，傳遞希望傳承愛」活動，邀請30位青少年共襄盛舉。就讀台北市松山工農的高三生許同學說，當初因為表哥邀他一起去捐血，想說「反正也沒什麼損失」就跟著去，卻從此養成定期捐血的習慣，至今已捐了7次，除了第一次捐250c.c.之外，其餘都是捐500c.c.。

許同學說，除了自己捐，他還拉著同班的郭同學和詹同學一起去捐血，被他拉來的詹同學表示，今天是他第一次捐血，發現其實捐血真的不痛「就像打疫苗一樣」，未來會持續捐下去，郭姓女同學則在旁吐槽「你哪有找我，是我自己跟去捐的」，三人感情相當好。

就讀長庚科技大學護理系的大二同學鍾佳凌說，她國中就聽過捐血救人的事情，一直很想試試看，在到了17歲、符合捐血年齡不久的某天，有次看到捐血車開進校園，她便期待的跑去排隊，並順利捐出第一次熱血。

佳凌捐的是250c.c.，依規定每2個月可再捐一次，她每次捐完血，都會立刻在行事曆註記下次可捐血的時間，並盡可能把當天的事情排開，去年10月剛滿20歲的她，今天之前已捐出13次的全血，加上今天的第14次，在所有剛滿20歲、只捐全血（沒捐血小板分離術）的人當中，次數最多的。

佳凌強調，常聽到朋友說，捐血很恐怖，認為針孔那麼粗「一定很痛」，但她分享實際捐血經驗，認為只有針扎進去那瞬間會有一點痛，之後就都不會痛了，且只要忍受這一點小痛，就可以幫助別人一個大忙，非常值得，她也發揮自身影響力，拉了幾個好朋友一起去捐血、一起熱血救人。

台北捐血中心表示，目前北部血庫的A型血量為5天、B型6.6天、O型6.6天、AB型6天，平均約6.2天，都不到7天的安全準備值；台北捐血中心企劃課課長陳雅雯說，因應農曆春節，許多捐血車都會休息，「但病人是不休息的」，所以希望在除夕前將血庫量衝到10天，才足以因應醫院的用血量，呼籲大家多多挽袖捐血。

(中時)