新竹市茶花設計展「茶花與生活」明湖公園登場

2018年01月20日 16:26 中時 陳育賢

新竹市茶花園藝研究學會舉辦的「2018新竹茶花設計展─茶花與生活」，20日在明湖公園登場，市長林智堅與副議長許修睿邀請民眾呼朋引伴，一同來體驗茶花與生活的不同面貌與藝術的呈現，此展覽將至24日止。

林智堅指出，世界最美茶花在台灣，台灣最美茶花則在新竹市，他和茶花結緣甚早，年輕時擔任助理時即走遍新竹市大小茶花園，並支持在地茶花產業發展，而茶花不僅成為新竹人的驕傲，更是香山區的亮點，他誠摯邀請民眾前來體驗茶花結合藝術的不同面貌。

20日的開幕儀式包括副議長許修睿、茶花園藝研究學會理事長洪素靜、市農會總幹事鍾祥銘、中華民國茶花學會祕書長張欽龍、新竹縣政府農業處長邱世昌、議員林盈徹、李妍慧、吳國寶、李國璋及多位里長都到場共襄盛舉。

副議長許修睿表示，青草湖是全國唯一，玻璃工藝新竹市也是第1，還有美麗的茶花產業更是新竹全國頂尖，3項著名的新竹名產，結合在一起，激盪出絢麗燦爛的火花，一定能照亮新竹市，吸引全國甚至世界的目光。

副市長沈慧虹則表示，新竹市不僅茶花培育技術精進，而且達人倍出，可謂是臥虎藏龍，像是葉國針師傅已逾高齡90歲，仍以種植茶花為業，是茶花界的活字典，堪為台灣國寶。

此外，佳信茶花園的蔡燦玉，於2006年以茶花栽培產業，榮獲全國10大神農獎，另茶花產銷班長邱穩正，於2011年榮獲全國模範農民，其所帶領的茶花產銷班，也於2009年榮獲全國10大績優產銷班，每面獎牌都印證新竹市茶花產業在業界的實力。

產發處表示，此次活動展出內容計有情境展區、茶花插花展區、精選評比盆景展區、庭園造型茶花展區、創意乾燥茶花、茶花飾品展區、金花茶席展演區、玻璃醫美與茶花展區。

(中時)