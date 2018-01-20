彰化小果番茄評鑑 秀水鄉農會奪團體冠軍

彰化縣20日舉辦第三屆小果番茄評鑑比賽，彰化縣長魏明谷(左四)到場頒獎表揚獲獎農友，田中鎮農會輔導農民蕭國和（右四）、大城鄉農會農友林承翰（右三）榮獲亞軍。(謝瓊雲攝)

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「彰化縣第三屆健康優質設施小果番茄評鑑」20日在秀水鄉農會舉辦，全縣各鄉鎮市總計77戶報名參加。(謝瓊雲攝)

「彰化縣第三屆健康優質設施小果番茄評鑑」頒獎20日在秀水鄉農會舉辦，現場也有農特產品展售、米食與禽肉推廣品嘗活動，彰化縣長魏明谷到場頒獎表揚優秀果農，呼籲消費者多多食用地產地銷的小果番茄與在地農特產品。

魏明谷表示，縣府補助許多農會活動、支持農民，農會彼此間合作也相當密切，盼藉由評鑑、展售、品嘗及冠軍果品果園觀摩、經驗分享等活動，提升農友栽培的技術，更能遵守安全用藥規範，提升彰化縣小果番茄市場知名度及市占率。

秀水鄉農會理事長梁慶堂表示，評鑑活動至今已經3年，感謝彰化縣政府的支持與補助，參加評鑑的農友逐年增加，今年總計77戶，代表此項評鑑受到農民的肯定，希望藉由此活動將小果番茄推廣到全國，讓消費者知道彰化有健康、優質的小果番茄。

獲獎名單：

個人組第一名：蘇錦坤（花壇鄉農會）；第二名：蕭國和（田中鎮農會）、林承翰（大城鄉農會）；第三名：陳英傑（埤頭鄉農會）、蔡崇德（田中鎮農會）、陳準國（埔鹽鄉農會）。

優等獎：唐振聰（花壇鄉農會）、黃富聰（溪湖鎮農會）、梁愛卿（秀水鄉農會）、謝佳典（芳苑鄉農會）、邱耀慶（埔心鄉農會）、楊家豪（埔鹽鄉農會）、孫建新（二林鎮農會）、陳鴻庭（埔鹽鄉農會）

團體組第一名：秀水鄉農會；第二名：田中鎮農會、花壇鄉農會；第三名：大城鄉農會、埔鹽鄉農會、芳苑鄉農會。

(中時)

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