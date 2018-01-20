藝術家周峰作品在光慧文教館展出 掀起佛教藝術旋風

▲中國著名佛畫藝術家周峰，在書畫展開幕式中說明書畫創作靈感與因緣。（楊樹煌攝）

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▲藝術家周峰現場揮毫作畫神情，並為他新畫風創作「十八羅漢拜觀音」舉行揭幕式。（楊樹煌攝）
▲中國頗負盛名的藝術家周峰，在光慧文教館展出的伏虎、降龍作品。（楊樹煌攝）
▲中國著名佛畫藝術家周峰在台的書畫展，不僅掀起佛教藝術旋風，開幕式更吸引滿場觀禮人潮。（楊樹煌攝）

被譽為「中國現代羅漢畫第一人」的中國著名佛畫藝術家周峰，今20日應邀在南投縣草屯鎮光慧文教館，展出羅漢圖、芎林山水、牡丹花卉、濟公、彌勒佛、仕女畫以及書法等作品，因被視為國內宗教界盛事，而掀起一股佛教藝術旋風，吸引僅見的車水馬龍觀賞人潮。

中國著名佛畫藝術家周峰的書畫展，今天舉行隆重開幕典禮，主辦單位光慧基金會為讓民眾感受佛畫的藝術價值，別出心裁邀請古風美女舞蹈團及樂團，在悠揚樂音中，仙女紛飛起舞，讓民眾有如置身仙境，與諸佛相會，成為極為特別的畫展開幕式。

會中，藝術家周峰更在現場親筆揮毫，為他近年來以潑墨、線描和工筆3種技法結合，開創人物造像新畫風的創作「十八羅漢拜觀音」舉行揭幕儀式，因而吸引爆滿觀賞民眾。

今天的揭幕式，除滿場觀眾，中華崇倫教育協會理事長梁子緒、光慧基金會及德信發企業總經理楊儹助、發一崇德點傳師謝坤德、廣東電視台資深製片人劉大鵬及知名畫家劉可仁等都應邀前往觀禮。

主辦單位的光慧文教基金會及德信發企業總經理楊儹助透露，所以特邀周峰藝術大師來台展出，主要是國內鮮少類似作品，為讓國人在靜心欣賞佛畫同時，達到淨化人心目的，因而積極爭取中國最負盛名的藝術家周峰來台展出佛教藝術瑰寶真跡。

對於歷時3年，精心繪製《五百羅漢圖錄》，成為當代首部完整的全彩五百羅漢圖錄，創作人周峰表示，圖錄中的每尊羅漢，表情、動作及神態均不同，除參照中國傳統羅漢圖形式，更按照佛教的造像儀軌繪製，並將真實生活融入藝術創作，展現有別於歷代古畫所沒有的現代感，但也保持佛教繪畫的古典韻味，展期至28截止，歡迎大家前往參觀。

(中時)

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