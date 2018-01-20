何潤東爆潛規則 愛妻演戲處女秀險翻臉

何潤東（右起）帶老婆、媽媽、爸爸一起參加老人聯歡會活動。（蘇蔓攝）

友善列印
中時
Peggy貼心的一面。（蘇蔓攝）
夫妻十分恩愛甜蜜。（蘇蔓攝）
何潤東也暖心幫Peggy。（蘇蔓攝）
開心參加活動。（蘇蔓攝）
一家人感情融洽。（蘇蔓攝）

何潤東和老婆Peggy今（20日）出席五堵社區的老人聯歡會，是何潤東父親第8年舉辦的慈善活動，何潤東在首次執導的TVBS新戲《翻牆的記憶》為老婆量身打造教官角色，Peggy自嘲被「潛規則」，「我陪睡了10年才換來一個女12的角色，超不值得的啊」，還說拍戲時差點跟老公翻臉。

何爸爸很有愛心，每年都張羅活動，幫基隆山區老人過個溫暖年，現場有許多贈予當日參與共餐長者的禮品，如棉被、暖暖包等生活用品，Peggy透露這次禮品大部分都是公公決定的，她和老公主要是提供一些小建議，「我們主要是想選一些長輩們覺得實用，拿到會開心的東西」。

何潤東表示，和家人一直很支持這類的公益活動，「用自己的力量、盡一份心力幫助別人是件充實的事情。」何潤東也說，老婆非常會想實用的禮物，他送老婆的禮物卻被嫌，10年來只有送過一個香蕉門擋讓老婆讚賞，其他像是名錶這些精品反而被她嫌不實用。他覺得Peggy有藝術天分，喜歡音樂就幫她買DJ台丶非洲鼓，Peggy卻翻白眼說：「到現在都沒拆封。」

Peggy第一次演戲，透露劇中有一大串台詞，為此苦背好幾天，沒想到正式拍攝時，何潤東臨時要求改台詞，讓她超傻眼，「當下有點生氣，畢竟我背得很辛苦」。」何潤東自爆平時在片場頗有導演架式，但遇上老婆的處女作，立刻變得溫柔有耐性，自嘲「霸氣都沒了」。他說，不只老婆被安排演出，「連我爸、我小舅子也客串一個小角色」。

在「何導」面前表演是否會緊張？Peggy說「我本身是個很放得開、沒什麼偶像包袱的人，當然在最親愛的老公面前，更不會覺得尷尬。」何潤東不吝於誇愛妻「其實她真的是天生演員的料，拍戲現場會問我哪裡需要修正什麼的，我也會拋開她是我老婆的身分，告訴她怎麼調整會更好。」

(中時)

宋仲基又牽又摟愛妻飛巴黎 宋慧… 電影《石器小英雄》贈票活動

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。