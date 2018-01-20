何潤東爆潛規則 愛妻演戲處女秀險翻臉

2018年01月20日 16:46 中時 洪秀瑛

Peggy貼心的一面。（蘇蔓攝）

夫妻十分恩愛甜蜜。（蘇蔓攝）

何潤東也暖心幫Peggy。（蘇蔓攝）

開心參加活動。（蘇蔓攝）

一家人感情融洽。（蘇蔓攝）

何潤東和老婆Peggy今（20日）出席五堵社區的老人聯歡會，是何潤東父親第8年舉辦的慈善活動，何潤東在首次執導的TVBS新戲《翻牆的記憶》為老婆量身打造教官角色，Peggy自嘲被「潛規則」，「我陪睡了10年才換來一個女12的角色，超不值得的啊」，還說拍戲時差點跟老公翻臉。

何爸爸很有愛心，每年都張羅活動，幫基隆山區老人過個溫暖年，現場有許多贈予當日參與共餐長者的禮品，如棉被、暖暖包等生活用品，Peggy透露這次禮品大部分都是公公決定的，她和老公主要是提供一些小建議，「我們主要是想選一些長輩們覺得實用，拿到會開心的東西」。

何潤東表示，和家人一直很支持這類的公益活動，「用自己的力量、盡一份心力幫助別人是件充實的事情。」何潤東也說，老婆非常會想實用的禮物，他送老婆的禮物卻被嫌，10年來只有送過一個香蕉門擋讓老婆讚賞，其他像是名錶這些精品反而被她嫌不實用。他覺得Peggy有藝術天分，喜歡音樂就幫她買DJ台丶非洲鼓，Peggy卻翻白眼說：「到現在都沒拆封。」

Peggy第一次演戲，透露劇中有一大串台詞，為此苦背好幾天，沒想到正式拍攝時，何潤東臨時要求改台詞，讓她超傻眼，「當下有點生氣，畢竟我背得很辛苦」。」何潤東自爆平時在片場頗有導演架式，但遇上老婆的處女作，立刻變得溫柔有耐性，自嘲「霸氣都沒了」。他說，不只老婆被安排演出，「連我爸、我小舅子也客串一個小角色」。

在「何導」面前表演是否會緊張？Peggy說「我本身是個很放得開、沒什麼偶像包袱的人，當然在最親愛的老公面前，更不會覺得尷尬。」何潤東不吝於誇愛妻「其實她真的是天生演員的料，拍戲現場會問我哪裡需要修正什麼的，我也會拋開她是我老婆的身分，告訴她怎麼調整會更好。」

(中時)