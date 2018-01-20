2萬張明信片 邀大家暢遊清水10景

2018年01月20日 16:54 中時 陳淑娥

「小願遊清水」於清水國小日式宿舍群登場，結合在地資源，致力將清水特色散發出去。（陳淑娥攝）

「小願遊清水」於清水國小日式宿舍群登場，親子手做小郵筒領取『清水繪意詩篇』詩集。（陳淑娥攝）

「小願遊清水」於清水國小日式宿舍群登場，吸引許多民眾攜手逛市集。（陳淑娥攝）

跟著明信片去旅行！「小願遊清水」20日在清水國小日式宿舍群登場，由中港高中學生繪製的高美溼地等特色景緻，2萬張明信片將透過民眾遙寄親友，邀請他們一起暢遊如詩篇的清水十景，讓清水味散播到全台各個角落。

「2108小願遊清水」由清水小願文化創意協會舉辦，立法院副院長蔡其昌也共襄盛舉，現場有繪意詩篇展、眷村油畫展、小願郵清水、小願市集、地景文學講座、iBike遊清水等活動，吸引許多親子手做小郵筒，並大排長龍領取『清水繪意詩篇』詩集。

蔡其昌表示，清水小願文化創意協會結合在地，攜手打造小鎮特色，將「清水味」散發出去；清水有濃厚的人文背景，就像清水國小日式宿舍群，只要能善加保存、活化利用，就是每個小鎮的美好未來。

2018小願遊清水主題為『繪意詩篇』，由中港高中美術班以清水十景為題進行水彩創作，優選38件畫作做為詩歌徵選。

「小願郵清水」明信片共發行2萬張，供民眾索取寄給親友，遊客可按圖索驥，暢遊鰲峰山、五福圳、高美溼地、港藝中心等美景，大啖梧棲漁港海產及清水米糕擀麵等小吃，進行一趟如詩篇的在地微旅行。

(中時)