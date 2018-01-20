電影《石器小英雄》贈票活動

2018年01月20日 16:44 中時電子報 中時電子報

地表最天兵石器足球隊，爆笑出擊對抗青銅時代威脅！奧斯卡、金球獎雙料影帝艾迪瑞德曼，獻聲原始人展現幽默魅力！「邪神洛基」湯姆希德斯頓 × 《冰與火之歌：權力遊戲》梅西威廉斯共同配音。

炙烈燃燒的流星劃過天際，墜落在地球，並留下巨大隕石坑洞。原始人為此展開調查，然後他們就發明了「足球」這項運動…。

時光流逝，原始的足球技法早已被人們遺忘，接著登場的是地表最強穴居人達哥（艾迪瑞德曼 配音），以及他天兵的族人們，一同在溪谷過著幸福美滿的生活。但隨著「青銅時代」入侵，迫使處在劣勢的他們，必須離開摯愛的部落。勇敢的達哥拒絕離開，並決定把部落的未來，賭在一場前所未聞的足球比賽上…。

達哥開始對十位天兵原始人進行足球特訓，不過天兵踢到哪都是天兵，整場特訓就是特「遜」，直到他網羅青銅時代的女粉絲古娜（梅西威廉斯 配音）擔任教練，讓災難開始有了轉變。即使邪惡的努斯大佬（湯姆希德斯頓 配音）竭盡所能，利用他們過去的秘密試圖從中破壞，卻也無法阻擋他們想要獲勝的決心。究竟這群原始人能否學會「相信自己」的真諦，並把潛能推向無限，成功擊敗「青銅時代」呢？

【石器小英雄】EARLY MAN 中文正式預告 2018年寒假 歡樂上映

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(中時電子報)