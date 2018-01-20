美導彈驅逐艦闖黃岩島 遭陸艦警告驅離

美國「霍珀」號導彈驅逐艦。(圖/kaixian網)

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中時電子報
/綜合報導
中國海軍「黃山」號導彈護衛艦。(圖/haijun360)

美國批評中國在南中國海的填海造島活動，頻頻以「海上航行自由」名義挑戰中國南海主權。1月17日晚，美國「霍珀」號導彈驅逐艦從黃岩島西南側進入該島12海浬範圍。中國大陸海軍立即對美艦進行了識別查證，予以警告驅離。

據《環球網》報導，美國「霍珀」號導彈驅逐艦未經中國政府允許，擅自進入中國黃岩島12海浬內海域。中國海軍依法對美艦進行了識別查證，予以警告驅離。美方軍艦有關行為損害中國的主權和安全利益，對中方在有關海域開展正常公務活動的船隻和人員安全造成嚴重威脅，違背國際關係基本準則。中方對此表示強烈不滿，將採取必要措施，堅定維護中國主權。

大陸外交部發言人陸慷指出，中國對黃岩島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。中方一向尊重和維護各國依據國際法在南海享有的航行和飛越自由，但堅決反對任何國家以航行和飛越自由為名，損害中國的主權和安全利益。我們強烈敦促美方立即糾正錯誤，停止此類挑釁行為，以免損害中美關係和地區和平穩定。

國防部新聞發言人吳謙亦就美艦擅自進入中國黃岩島鄰近海域發表談話，指中國海軍「黃山」號導彈護衛艦當即行動，對美艦進行識別查證，並予以警告驅離。

(中時電子報)

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