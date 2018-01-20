義賣送愛心 獨居長者圍爐歲末關懷多

2018年01月20日 17:15 中時 林欣儀

甘霖基金會20日舉辦「福犬報喜慶圍爐」活動，邀獨居長者與身障者提前圍爐。（林欣儀攝）

歲末年終關懷弱勢！甘霖基金會20日舉辦獨老圍爐活動，200名獨居長者與身障人士開心圍爐、摸彩，氣氛樂融融。烏日高鐵特區則有義賣送暖活動，家家戶戶拿出二手物義賣或捐出發票、現金，所得將全數捐做公益。

手拄拐杖的獨居長輩在志工攙扶下，臉上洋溢笑容、緩慢步入會場，這是甘霖基金會舉辦的「福犬報喜慶圍爐」活動，基金會表示，今年圍爐活動邁入第6年，參加人數也從一開始的80多人增加至200人，未來希望照顧更多弱勢。

圍爐活動中除有摸彩活動，現場還安排「健康膳食講座」，專業營養師一邊教長者如何吃得健康，氣氛和樂。甘霖基金會執行長林錦雪指出，獨居長輩平常很少有說話的對象，部分人年紀大、行動不便，更少與人互動，為幫助他們走出來，特別在歲末安排圍爐，讓長者感受社會溫馨。

由烏日高鐵特區9個社區合作舉辦的寒冬送暖活動也在20日展開，共有30多個機關團體熱烈響應，大家拿出家中不用的二手物品現場義賣，做環保也送愛心，現場還有街舞、排舞與薩克斯風演奏等表演，氣氛熱鬧。市議員吳瓊華強調，社區自發做愛心，相當有意義。

主辦單位指出，現場除跳蚤市場義賣，還有人捐出發票、今年等，所得將全數捐給華山基金會、烏日區公所與烏日區旭光國小，幫助學童就學、照顧獨老與提供緊急援助使用。

(中時)