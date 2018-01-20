陸：美驅逐艦入黃岩島12海里內海域 陸艦警告驅離

2018年01月20日 17:27 中時 陳文和

在美國國防部發布新版國防戰略報告，將中國大陸和俄羅斯列為國家安全的最大威脅之際，中國外交部周20日宣布，美軍一艘飛彈驅逐艦17日晚間進入黃岩島12海里內海域，陸海軍黃山號飛彈護衞艦立即對美艦進行識別查證，並予以警告驅離。對此，陸外交部並向美方表示強烈不滿。

陸外交部發言人陸慷在例行記者會指出，美軍霍珀號（USS Hopper）飛彈驅逐艦未經陸政府允許，擅自進入黃岩島12海里內海域。他表示，美方軍艦有關行為損害陸主權和安全利益，對陸方在有關海域展開正常公務活動的船隻和人員安全造成嚴重威脅，違背國際關係基本準則。陸方對此表示強烈不滿，將採取必要措施，堅定維護陸主權。

陸慷表示，陸對黃岩島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。陸方一向尊重和維護各國依據國際法在南海享有的航行和飛越自由，但堅決反對任何國家以航行和飛越自由為名，損害陸主權和安全利益，「我們強烈敦促美方立即糾正錯誤，停止此類挑釁行為，以免損害陸美關係和地區和平穩定。」

中國國防部新聞發言人吳謙則表示，當前在陸與東南亞國協國家共同努力下，南海局勢不斷趨穩向好。在此形勢下，美方一再派遣軍艦非法進入南海島礁鄰近海域，危及雙方艦機和人員安全，威脅陸主權和安全，破壞地區和平穩定，與兩國兩軍關係穩定發展的勢頭背道而馳。

(中時)