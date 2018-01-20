睽違26年 巴西前總統想再次參選

友善列印
中時

一般來講，各國民選總統連任期限屆滿或參選失利之後，少有隔了十幾年再復出參選的，但在巴西，有位26年前當過總統的仁兄，卻跳出來宣布，他將再度參選總統。

這位仁兄叫做費爾南多·科洛爾·狄梅洛。（Fernando Affonso Collor de Mello，1949年8月12日－），1月19日發表聲明稱，希望再次領導巴西。

巴西媒體《聖保羅報》(A Folha de Sao Paulo）援引狄梅洛報導：「這是我一生中，作為一個人和一名公眾人物，最重要的時刻之一。今天（週五），我決定預先提出作為候選人參加共和國總統選舉。謝謝，向勝利前進！」

巴西將於2018年10月舉行總統大選。

狄梅洛之所以能再度復出也是因為他還不算太老，他生於1949年，於1979年出任市長，1986年當選州長。1989年成為巴西軍事獨裁統治結束後，首位全民投票選舉出來的總統。但僅在三年後，他因貪污醜聞將遭彈劾，在參議院正式開啟罷免彈劾程序前請辭，成為該國首位因貪污醜聞下台的總統。

接著他被禁止參政8年(1992-2000)。2002復出政壇參選州長落敗，2006年當選參議員，2014連任。2017年8月，巴西最高法院同意審理檢察院就貪污、洗錢、密謀犯罪對狄梅洛提起的訴訟。檢察院指控他涉嫌通過Petrobras石油公司的腐敗計劃，收取約900百萬美元的賄賂。

(中時)

陸：美驅逐艦入黃岩島12海里內海… 政府停擺惹民怨 美網民狂批民主…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。