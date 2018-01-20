睽違26年 巴西前總統想再次參選

2018年01月20日 17:28 中時 季節

一般來講，各國民選總統連任期限屆滿或參選失利之後，少有隔了十幾年再復出參選的，但在巴西，有位26年前當過總統的仁兄，卻跳出來宣布，他將再度參選總統。

這位仁兄叫做費爾南多·科洛爾·狄梅洛。（Fernando Affonso Collor de Mello，1949年8月12日－），1月19日發表聲明稱，希望再次領導巴西。

巴西媒體《聖保羅報》(A Folha de Sao Paulo）援引狄梅洛報導：「這是我一生中，作為一個人和一名公眾人物，最重要的時刻之一。今天（週五），我決定預先提出作為候選人參加共和國總統選舉。謝謝，向勝利前進！」

巴西將於2018年10月舉行總統大選。

狄梅洛之所以能再度復出也是因為他還不算太老，他生於1949年，於1979年出任市長，1986年當選州長。1989年成為巴西軍事獨裁統治結束後，首位全民投票選舉出來的總統。但僅在三年後，他因貪污醜聞將遭彈劾，在參議院正式開啟罷免彈劾程序前請辭，成為該國首位因貪污醜聞下台的總統。

接著他被禁止參政8年(1992-2000)。2002復出政壇參選州長落敗，2006年當選參議員，2014連任。2017年8月，巴西最高法院同意審理檢察院就貪污、洗錢、密謀犯罪對狄梅洛提起的訴訟。檢察院指控他涉嫌通過Petrobras石油公司的腐敗計劃，收取約900百萬美元的賄賂。

(中時)