SBL》沒英雄命！蔣淯安致命失誤 台啤慘遭逆轉

2018年01月20日 17:22 中時電子報 黃及人

雖在讀秒階段追到只差2分，台啤最後一波攻擊交給「安佛森」蔣淯安處理，他卻在最後5.8秒發生掉球失誤，拱手把球權讓人，台啤浪費下半場一度領先16分優勢，最後以70比71慘遭富邦勇士逆轉擊敗，苦吞本季第11敗。

台啤總教練周俊三賽後直言，「蔣淯安確實要學習如何掌握自己的英雄命，這是成為A＋球員的必經之路，因為我把最後一波進攻都交給他自己處理，也就是設計給他打的，但他帶傷上陣，加上先前打國家隊，真的很辛苦。」

其實台啤有著不錯追平或超前機會，可惜蔣淯安運球切入禁區遭到對方包夾，亂軍當中球掉了出來，小安拚搶倒地，最後形成跳球，球權歸給富邦，接著「本土洋將」蔡文誠最後4.4秒穩穩罰進兩球，確保了富邦的勝果。

「我只能說我們多災多難，」周俊三說，「除了小安才剛傷癒復出，呂奇旻與李愷諺還在這場比賽手指脫臼，不知道何時這種傷痛問題才能結束。」李愷諺也展示自己左手無名指腫漲情況，「當時我就直接拉回去，繼續打再說。」

富邦以張宗憲與蔡文誠各拿13分最高，塞勒12分、13籃板，不過洪志善、林書緯兩名控衛得分都掛零，反而是替補控衛高健益單場投進3顆三分球、包辦9分，他的三分外線更是富邦下半場追上，甚至超前的關鍵因素。

「既然我的兩個1號位置球員都得0分，我還不如改用高健益，反而幫助我們打了回來，」富邦總教練許晉哲說，「健益雖有不夠專注的問題，但他的進攻還不錯，反正我的兩個主力控衛都不專注了，那還不如讓他上去。」

(中時電子報)