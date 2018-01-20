何潤東基隆送暖被問喜事 妻：年底給交代

2018年01月20日 17:29 中時 張穎齊

藝人何潤東（右起）與老婆Peggy、媽媽、爸爸出席寒冬送暖活動。（翻攝自何潤東香港粉絲聯盟）

何潤東（右一）全家和樂出席活動，老婆Peggy（右二）還開心觸碰他下巴。（翻攝自何潤東香港粉絲聯盟）

藝人何潤東帶著老婆林靜儀（Peggy）今（20）日前往基隆市七堵區友一里活動中心，參加父親何國魂舉辦的「寒冬送暖，關懷老人愛心餐會」活動，夫妻也在媒體聯訪時，一搭一唱逗樂大伙，但問到何時有喜時，何潤東直說「還沒！」，但Peggy卻透露「今年底會給大家一個交代！」

「寒冬送暖，關懷老人愛心餐會」已是何國魂在基隆連續第8年舉辦的慈善活動，何潤東今日也帶著妻子與父母闔家出席。

何潤東受訪時說：「這次寒冬送暖活動邁入第8年，是我們一家人每年都很期待的活動，除了會發紅包外，也會送棉被與暖暖包，讓老人家在天氣冷的這段期間過好年。」

另外，Peggy也說，這次也有參與和公公討論寒冬送暖要送的東西，想說要給實用的才有意義。不過有媒體則反問「實用的東西是要帶來表演嗎？」Peggy驚問：「我嗎？」未料卻遭何潤東搭腔嗆「這不實用」，引眾人發笑，Peggy則冷冷回「對~我怕會嚇跑大家！」

怎料何潤東卻趁媒體聯訪時大吐苦水，並說「我至今送老婆的東西都會被打入冷宮，因為她都說不實用」，話語未落，Peggy則賞了他一個白眼，酸說：「因為他都會送一些很鳥的東西！」

話鋒一轉，媒體問到「什麼時候生寶寶？」何潤東則回「大家都沒在催，只有你們（媒體）在催！」媒體又追問「所以要給個交代嗎？」何表示，「都還沒給爸媽交代，就要給你們交代？」他還說，已經被問了50次，想說終於可以不用在被問了。

媒體再問「所以是有了嗎？」何潤東燦笑回應「沒有、沒有、還沒！」不過Peggy卻透露，今年底會給大家一個交代。

(中時)