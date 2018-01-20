立委議員不約而同號召企業寒冬送暖

范姓婦人雙眼開刀失敗，又因血親名下有房產被社會補助拒於門外，獲里長推舉免費領物資。(蔡依珍攝)

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立委鄭寶清和桃園市企業創新協會募集白米3000斤和麵條4000包。(蔡依珍攝)
市議員林俐玲20日舉行寒冬送暖，照顧60位弱勢山德里民。(林俐玲提供)

氣溫直直落，民意代表不約而同和企業合作送愛，立委鄭寶清和桃園市企業創新協會募集白米3000斤和麵條4000包，發放給桃園區里長推介的弱勢里民；龜山區議員林俐玲也和寶倉物流等企業，發放白米和每人3000元慰問金，希望照顧社會上的邊緣人，也能過好年。

桃園區中正里婦人范金玉，雙眼病變，卻沒錢就醫，里長黃家齊獲悉，透過盲人基金會募款，協助她開刀治療，沒想到手術失敗、情況更加惡化，又因未同住的家人名下有房產，被中低收入戶補助拒於門外，成弱勢邊緣戶。

鄭寶清辦公室請桃園區各里里長推舉轄內弱勢戶，並在歲末寒冬之際，向各企業募集愛心物資，獲得熱烈響應，義美、宏亞、金蘭等知名食品公司、台灣有機農事拓展協會捐贈物資，台灣中油、新光開發、桃園市航空城發展協會、桃園市民防大隊和禎聯獅子會等企業，也出錢又出力，熱忱提供人力支援，共發放白米3000斤、麵條4000包，幫他們過好年。

無獨有偶，寶倉物流去年主動向市議員林俐玲表達要發放12萬慰問金及1千斤白米，今年更結合強信機械、點線麵食品、桃園酒廠、南亞塑膠等企業擴大辦理，山德里長李金龍盤點轄內60位弱勢里民，發送物資，希望幫助需要幫助的家庭，避免他們為了三餐溫飽在擔憂。

(中時)

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