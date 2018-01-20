華美電子涉假交易 董事長楊名衡1000萬交保

華美電子涉假交易，違反證交法，法官裁定董事長楊名衡以1000萬元文保。(中時資料照)

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中時

股票上櫃公司華美電子遭檢舉疑利用海外人頭公司與大陸普天集團假交易，涉財報不實，違反證交法，董事長楊名衡於2017年12月7日被台北地檢署聲押獲准後，日前向台北地方法院聲請具保停押，法官裁定以1000萬元文保，並限制住居、出境、出海，楊名衡於20日辦妥交保，離開看守所。

法官原裁定交現金保500萬人保500萬併3限，但是具保人一時無法提出等價權狀做人保擔保，願以現金500萬直接做為保證金，法官同意改為現金1000萬併3限。

電源供應商華美電子，因遲遲無法出具財報，今年11月17日遭停止交易，而華美大股東、同為電源供應商的上櫃公司英格爾科技，11月認列7000餘萬元備供出售金融資產減損，股價暴跌。由於2家之前財報均揭露有巨額應收帳款，都與大陸客戶普天集團有關，檢調懷疑2公司進行海外假交易。

檢調發現，華美今年第二季財報，累積對普天應收帳款達37.5億元，足足是股本4倍多、英格爾今年第三季財報顯示，對普天應收帳款約54.8億元，占全部應收帳款59.1億元的93％。

檢調接獲檢舉，2家公司名義上雖然與大陸普天進行交易，但去年間卻開始利用海外的人頭公司，與普天進行假交易，意圖美化財報，製造資金活絡的假象。

去年12月5日檢方展開搜索，並約談華美董事長楊名衡、英格爾董事長張志榮、前副董事長呂正東到案後向法院聲請羈押獲准。

(中時)

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