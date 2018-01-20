新北國家清潔周起跑 表揚50座金質公廁

農曆春節將至，新北市環保局今（20日）舉辦「國家清潔周」起跑活動。（葉書宏攝）

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農曆春節將至，新北市環保局今（20日）舉辦「國家清潔周」起跑活動。（葉書宏攝）
農曆春節將至，新北市環保局今（20日）舉辦「國家清潔周」起跑活動。（葉書宏攝）
新北市環保局長劉和然表揚50座公廁金質獎得獎單位。（葉書宏攝）
十三行博物館5度獲獎，有別於生硬的廁間標示，館內同仁會搭配每檔特展，親手製作可愛的原住民男女裝飾圖樣，展現出溫馨氛圍。（葉書宏翻攝）
中油車容坊鳳鳴加油站第2次獲獎，管理人員發揮巧思，用瑕疵陶瓷作為裝飾，不僅營造在地特色，也結合環保概念。（葉書宏翻攝）

農曆春節將至，新北市環保局今（20日）舉辦「國家清潔周」起跑活動，由環保局長劉和然與里長、志工代表一起號召民眾，加入大掃除的行列，同時表揚50座公廁金質獎得獎單位及11所大專院校，感謝他們平時對環境付出的努力。

劉和然表示，為讓市民和清潔隊員都有充足清理時間，新北市的國家清潔周活動提前起跑，近1個月的時間，讓市民都能趁早除舊布新，搭配年節前的廢棄物清運期程，全市一起動起來，進行環境整頓，用實際行動乾淨迎接新年到來。

劉和然表示，新北市連續6年拿到全國最乾淨城市，除了清潔隊員努力外，還要感謝里長們的協助。他強調，公廁整潔度一直是觀光客藉以評斷一個城市乾淨程度的重要指標，亦代表是否有達到國際水準，因此新北市首創推動「公廁金質獎」選拔。

環保局說明，截至2017年12月，新北市列管公廁共計7912座，其中有高達98％以上獲得優良等級以上；2017年「公廁金質獎」依屬性及類型，總計分為公設機關組、觀光遊憩組、娛樂休閒組、交通運輸組、營業場所組及創意特色組等6組進行評比，共表揚50座公廁金質獎得獎單位及11所大專院校。

值得一提，「公設機關組」中，五度獲獎的十三行博物館表現亮眼，有別於生硬的廁間標示，館內同仁會搭配每檔特展親手製作可愛的原住民男女裝飾圖樣，展現出溫馨氛圍。為服務參觀的兒童，男廁中設有兒童專用的小便斗，並加裝扶手以維護如廁安全；除定時清潔外，還設有自動殺菌除臭劑及馬桶坐墊消菌液等符合現代健康觀念的設備，使來訪民眾都能安心如廁。此外，男女廁均設置嬰兒尿布床，充分落實男女平權的友善理念，也鼓勵爸爸們帶小孩來訪。

而位在鶯桃路上的中油車容坊鳳鳴加油站是第2次獲獎，管理人員發揮巧思，用瑕疵陶瓷作為裝飾，不僅營造在地特色，也結合環保概念；如果室外氣温低於18℃時，加油站還會提供熱水供民眾洗手，創造出舒適又乾淨的友善如廁空間，獲得評審青睞。

(中時)

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