《中時晚間快報》美政府關門 川普就職周年超窘

2018年01月20日 17:54 中時電子報 中時電子報

◎美政府關門 川普就職周年超窘

20日適逢美國總統川普就職周年，但由於川普與民主黨領袖舒默協商失敗，政府臨時預算法案在民主黨杯葛下卡關，聯邦政府也因運作資金斷炊，自20日凌晨起被迫局部停擺。在白宮和參眾兩院皆由共和黨控制、「完全執政」的情況下，政府關門可說相當罕見，川普就職週年收到這樣的「大禮」，想必也感覺顏面掃地。

◎挨批圖利國外車廠 柯P稱不可能一步登天

台北市長柯文哲與綠營關係不時傳出緊張，昨天民進黨前立委、台灣車輛公司董事長蔡煌瑯更為了捷運萬大線車輛採購相關標案，在臉書痛批北市府排除國內車廠資格投標，無疑圖利國外廠商，還直言「柯P，我們真的火了！」柯今早受訪時坦言，台灣廠商要做統包確實還是沒有能力，捷運局評估後不願承擔這個風險，加上萬大線有時程壓力，所以最後才排除；此外，國車國造問題，國家應該有整體產業計畫，逐步升級，不可能一步登天。

◎抗完罕病竟又罹癌 他靠「家人的愛」活下去

「家人的愛給我勇氣，勇氣讓我撐下去」，現年24歲的黃奕勝，8歲時罹患隨時會猝死的罕病「原發性肺動脈高壓」，從此得時時背著像潛水氣瓶的救命腰包，卻在18歲時因疾病惡化、陷入昏迷而裝上葉克膜長達3個月，幸接受到肺臟移植；未料數月後竟確診皮膚癌，但他卻勇敢的樂觀面對，甚至反過來擔心父母無法承受，今也將他的抗病過程出書，盼給予更多病友勇氣。

◎女兒NeiNei吵著來台 吳尊最不後悔的決定

親子實境秀《爸爸去哪兒5》由陳小春、劉畊宏、吳尊、杜江帶著子女，及實習爸爸鄧倫和素人萌娃組成，隨著春節版確定開拍後，網路上又掀起熱烈討論。近期才剛帶家人到歐洲旅遊的吳尊，表示已經準備好帶著NeiNei與Max前往參與《爸爸5》春節版拍攝，吳尊透露NeiNei與Max都超期待，每天都在問：「什麼時候回去拍攝？」NeiNei甚至按耐不住想見其他好朋友的心情，不斷吵著吳尊帶她來台灣找小泡芙玩，讓吳尊哭笑不得。

(中時電子報)