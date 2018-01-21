《全球星期人物》世界蒼老師！華麗轉身的D槽女神蒼井空

2018年01月21日 09:30 中時電子報 蔡萱

前日本AV女優蒼井空，從成人片退役後成功轉型為明星。（圖/中新社）

就在新年的第一天，日本女星蒼井空就在演藝圈投下了震撼彈，她在社媒體上宣佈自己即將結婚的消息，讓紛絲感到驚訝，也讓這位少數成功將衣服一件件穿回身上、成功轉型藝人的前AV女星，再次成為熱門話題人物。

不只穿回衣服成明星，蒼井空更成為內衣設計師。（圖/中新社）

以AV女星在日本打開知名度的蒼井空，如今是在中國最知名的日本藝人之一，她在2010年以後開始逐漸轉型，將觸角從成人影片延伸到電影、電視劇上，除了鞏固原本成人影片關中基礎之外，也迅速累積了不少海外粉絲。

性感的蒼井空，曾是許多男性的幻想女神。（圖/中新社）

今年34歲的蒼井空18歲時被星探發掘，在2001年正式開始AV演員生涯，她憑著童顏巨乳的特色，很快就竄升為成人影片界的第一把交椅，連續在2003年及2004年蟬連日本《VideoBoy》雜誌年度AV女星第一名，她在10年內的作品也達到了90多部，成為當年東亞甚至歐美廣大粉絲的「D槽女神」。

長相甜美、身材佼好的蒼井空深受粉絲喜愛。（圖/微博＠蒼井空）

挾夾著在成人影片界的高人氣，蒼井空也轉而往電視台發展，在2003年首次在電視劇客串演出，之後也在電視劇《孃王》、《神探伽利略》演出，同時她也多領域的發展到電影以及音樂錄影帶的領域，包括曾在2010年擔任台灣團體Magic Power的MV女主角，而五月天的阿信更是跨刀當起這部MV導演。

蒼井空也在2010年當紅之時，漸漸轉往中國發展，不僅推出中文音樂作品，還曾跨國組成團體「果寶醬」，華麗轉身走向小清新風格，成為難得將衣服一件一件穿回去的前AV女星。蒼井空也在2011年後不再拍成人影片，並於2017年正式宣佈自己正式從成人影片界引退。

Memory of Hawaii in the Waikiki beach. AOI SOLA（@aoi_sola）分享的貼文 於 PDT 2016 年 4月 月 18 日 2:12 上午 張貼

如今蒼井空在兩岸的影響力不可小覷，她在2010年生日當天開通的新浪微博帳號，已經有超過1,800萬追蹤，像是她宣布婚訊的貼文，在發佈48小時內，已經在微博上得到超過11萬次轉發，17萬次評論以及83萬次點讚。在推特上也得到超過1000次轉發和4000多次點讚。

蒼井空在中國獲得巨大的成功，她被親切的暱稱為「蒼老師」，因為不少網友認為她是廣大粉絲的性啟蒙老師，再加上她勤學中文、熱愛書法都擄獲了中國粉絲的心，她在中國受到歡迎的程度可以從她的推特在2010年被發現，引來上萬中國網友翻牆追蹤的盛況看出。她也曾在推特上發文號召日本民眾為中國青海玉樹地震捐款，讓她獲得了「德藝雙馨」封號，引響力遍及全球也讓粉絲直呼她是「世界的蒼老師」。

長相甜美、身材佼好的蒼井空深受粉絲喜愛。（圖/微博＠蒼井空）

除此之外，蒼井空能夠俘獲眾多粉絲的個人魅力，還包括她總是展現笑容甜美，並向外界展現開朗、積極向上的一面。對於AV女星這一在儒家文化中相對尷尬的職業，她的態度坦誠、磊落，也為她贏得了廣泛的正面評價。

她曾在採訪中對媒體表示，成人影片事業中，她最自豪的是「從來不妄自菲薄」，還說這份職業讓她可以經常出國，跟國外粉絲交流，讓她非常愉快，即使有一些煩惱也很快就忘了。

為了親近中國粉絲，她也付出許多努力。除了堅持親自用中文更新微博與粉絲互動，她還勤練習書法，更在2013年以一幅「好玩的鳳凰山樂園」的書法作品，拍賣出60萬人民幣 （約新台幣300萬元）的天價，雖然有人嘲弄買家傻，但無疑的這也可見蒼井空在中國大陸上的廣大影響力。她在中國的粉絲也不缺乏一些名人，包括小米創辦人的雷軍、凡客執行長陳年，也曾在一場活動上，情不自禁得到台上排隊和蒼井空擁抱。

當然蒼井空的轉型過程也遇到了不少挫折，她作為AV女星的過去陰影仍隨時伴隨著她，像是中國著名主持人楊瀾的先生吳徵，在2011年與日本K-1創始人石井和義在北京宣佈成立公司時，就邀請了蒼井空、中國著名歌唱家宋祖英、楊瀾等人一同參加活動。當時蒼井空、宋祖英和楊瀾三人的合照引起了熱烈討論，因為蒼井空被質疑是否「夠格」與另外兩人同框。

吳徵隨後也發微博稱「日方股東請的明星嘉賓有些狀況，與中方出席明星不太般配」，還說「無貶低蒼井空小姐之意」，但「使祖英及楊瀾在完全不知道情況下受妄來之禍，向你們深深致歉」。

無論如何，蒼井空這些年來的成功華麗轉型，也讓她成為外界津津樂道的人物，如今隨著她宣布結婚，或許又是她演藝生涯的另一個轉捩點，也讓外界期待她未來的發展是否能再繼續持續她在兩岸甚至廣至全球，能否再次激盪起不同反響的熱潮。

(中時電子報)