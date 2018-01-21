中國鷹擊18導彈擊沉美航母 難度真的很高

2018年01月21日 00:01 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

中國大陸「鷹擊-18」反艦巡航導彈傳具有擊沉航母及宙斯盾級戰艦的能力。據該項目總師朱坤透露，該型導彈已解決大射程與超聲速突防雙重難題，比俄羅斯俄軍「俱樂部」反艦巡航導彈更短更靈巧，射程更多3倍。近日，潛射型號已經列裝部隊，威嚇航母能力大增。但美國海軍對「鷹擊-18」早已布下三層防衛圈，中國大陸軍方想要擊沉航母，難度真的很高。

據《鳳凰網》報導，美國海軍為了防禦「鷹擊-18」這類武器已經準備了近30年，打造起3道防線。第一，近程防衛圈：由於超音速反艦導彈隻需很短時間就可穿越近防火炮的射程範圍，搭配S形機動便能讓傳統火炮式的近防系統（CIWS）幾乎沒有射擊機會，因此美國海軍很早就開始將拉姆導彈加入到艦載近防系統中，以延伸對超音速導彈的作戰範圍。

由於「鷹擊-18」之類超音速導彈的紅外特徵遠大於亞音速導彈，拉姆式導彈（包括海紅旗-10）采用雙模製導體製，搭配的紅外成像導引頭能比以往的雷達導引頭在更遠距離就鎖定目標，而反輻射導引頭則鎖定反艦導彈的雷達高度計與主動雷達導引頭。

在拉姆服役26年之後，美國海軍最近已經開始計劃將導彈升級為採用焦平面紅外成像導引頭與加大火箭動力的拉姆Block 2版本，其射程增加50%而機動性提高2.5倍，更能有效攔截鷹擊-18、俱樂部這類導彈的超音速機動段。

第二，中程防衛圈：為了對抗前蘇聯的超音速反艦導彈，尤其是潛航到航母防護圈內層才攻擊的潛射導彈，美國很早就為重要艦船配備半主動雷達導引的海麻雀導彈作為中距離的反導武器。

發展到改進型海麻雀（ESSM）之後，其數據鏈更新能力大幅提升其射程，而分時照明的半主動雷達導引頭則可對抗多枚反艦導彈的飽和攻擊。

美國海軍現階段推動的改良已不是導彈本身，而是改用背靠背雙面平板相控陣雷達天線的SPQ-9B雷達。這種雷達大幅提升過濾海面雜波的能力，並能同時測定目標的三坐標，因此在掠海反艦導彈一從海平面冒出來，就能快速得到作戰所需信息，縮短火控雷達接手目標的時間，提早發射ESSM導彈來對抗鷹擊-18導彈。

第三，遠程防衛圈：由於地球曲率的限製，對抗掠海反艦導彈原本是沒有遠程攔截圈的，因為雷達與防空導彈的交戰都要從反艦導彈冒出海平面才開始，此時雙方距離隻剩下30-40千米，即使標準2型防空導彈有超過200千米的射程也無用武之地。

然而，美國海軍開始換裝的新一代標準6型導彈改用主動雷達導引頭，其可配合協同作戰能力（CEC）網絡形成的海軍一體化防空火控（NIFC-CA）系統。讓宙斯盾艦在自身雷達還看不到超低空目標的情況下，就透過高速數據鏈實時更新的精確目標位置進行導彈火控作業，也就是所謂的遠程作戰能力。

只要艦隊的E-2D預警機或友軍的雷達能探測到導彈，這種網絡作戰架構配合火箭動力段加大的標準6型導彈可達到350千米以上的最大射程，也就是在「鷹擊-18」導彈還在亞音速巡航階段，甚至剛發射沒多久就加以攔截，使其超音速機動能力根本還來不及發揮。

由上可知，「鷹擊-18」攻擊美國航母戰鬥群就要突破三層防衛圈，難度著實不小。因此，中國海軍面對美國海軍航母戰鬥群還是要調動東風飛彈、空基反艦武器等其它裝備，以及綜合利用潛艇等作戰平台的突防能力等等，鷹擊-18隻能說是其中的一環。

(中時電子報)