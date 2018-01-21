誰說公廁馬桶很髒！ 破解你對細菌的5大迷思

2018年01月21日 00:01 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

細菌可以說是萬病之源，若是一個不小心就有可能讓普通感冒演變成「奪命殺手」，但你知道哪些地方細菌是最多的嗎？其實公共廁所的坐式馬桶根本不髒，最髒的是廁所門把。

根據《Prevention》報導，一般大眾對於細菌的觀念都是錯誤的，下面將提出五大一般大眾對細菌的誤解觀念，帶你一一破解。

一、 坐在公廁的馬桶坐墊上會受到感染？

根據亞利桑那大學微生物學和環境科學教授Charles Gerba表示「馬桶座通常是廁所裡最乾淨的物品之一。」西蒙斯學院衛生與健康中心負責人Elizabeth Scotte更提出「我更擔心的是，當你使用公廁時，你的手摸了什麼，你可能從沖水把手或是門把上接觸細菌，然後將其運送到你的鼻子或嘴裡，所以一定要洗手，或用紙巾包住門把手。」

在家用餐比在外用餐更容易食物中毒！

二、 在餐廳用餐比在家用餐更易食物中毒？

其實大多數的餐廳都會非常小心的避免出現問題，畢竟這攸關商店聲譽， Charles Gerba教授表示有高達80%的沙門氏菌中毒都發生在家中，因此為了避免食物中毒，應該要將生食與熟食的砧板分開，也要確定食物有煮熟，冰箱溫度也要保持在低於4℃，且在料理時也應注意雙手衛生，在之前、期間和之後都要洗手。

洗手一定要使用肥皂才能除菌。

三、 用熱水洗手殺菌力更好？

根據最近一項研究顯示，在不同溫度下洗手，冷水與溫熱水，細菌都是一樣多，馬薩諸塞州總醫院傳染病科主任Stephen Calderwood表示，洗手要殺菌最重要的是「使用肥皂」，他會比單獨使用清水洗手還更能殺菌。

使你感冒的不是天氣，是病毒或細菌。

四、 寒冷的氣溫使你生病？

其實溫度下降並不會使我們感到噁心，但若是有細菌侵入我們體內可能就會，那為何會天氣一變涼爽感冒機率就變高呢？其實這是因為天氣一冷細菌就會變的活躍，因此才會把溫度跟感冒連結在一起。

千萬不要自己跟醫師要求要吃抗生素，後果不堪設想。

五、 抗生素可以殺死所有引起感冒的細菌？

抗生素濫用其實在國內非常盛行，但並不是所有的感冒都適用「抗生素治療」，因為絕大多數的感冒都是由「病毒」引起，並非細菌，抗生素對於「病毒型感冒」是豈不了任何作用的，因此千萬不要自己向醫師索取抗生素使用，這會使你的對抗生素產生「抗藥性」，若是不幸在未來你真的需要使用抗生素治療，你只能使用更加強效的抗生素，或是面臨根本已經無藥可用的情況。

(中時電子報)