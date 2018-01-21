半世紀的3星傳奇 法國廚神包庫斯逝世 享壽91歲

法國廚神包庫斯逝世 享壽91歲(圖/路透)

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中時電子報

法國有史以來最偉大的廚師之一包庫斯（Paul Bocuse）20日辭世，享壽91歲，生前長期患有巴金森氏症。法國總統馬克宏盛讚他是「傳奇人物，改革了法式烹調，全法各地的廚師都在廚房中為他同聲一哭」。法國美食評論家西蒙（Francois Simon）也稱讚「他是法國美食圈最偉大的人物之一，是烹飪界的戴高樂將軍。」

包庫斯生於1926年的小鎮柯隆居歐蒙多（Collonges-au- Mont-d’Or），距離美食之都里昂（Lyon）不到10公里，業界大多稱他為「保羅先生」。他開設的餐廳連續52年獲得米其林三星評價，不只經營餐廳，他也出過書，2004年所創辦的廚藝學校更被視為全球廚藝的最高殿堂。

包庫斯1970年代曾發起「新潮烹調」（Nouvelle Cuisine）廚藝運動，帶動飲食革新，他重新詮釋法國傳統烹飪方法，鼓吹少用牛油及奶油、注重新鮮食材的更健康烹調方式；同時，也創造了名廚的觀念。包庫斯先後獲Gault-Millau及紐約「美國烹飪學院」（Culinary Institute of America）選為「世紀廚師」（chef of the century）。

費加洛女士雜誌（Madame Figaro）2007年訪問他時，他曾給年輕廚師一些建議說，最重要的是身邊環繞著對的人事物，例如伴侶、朋友和好食材，還要懂得傳授。

(中時電子報)

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