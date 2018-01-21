花農出征土耳其 夢想足球真的讓企業動起來了！

凱基銀行董事長魏寶生（左三）發起夢想足球計畫，贊助花蓮高農赴土耳其移地訓練，花農校長梁宇承（右三）特地致贈全隊簽名球衣給贊助的企業家台土經貿交流協會秘書長連昭志（左起）、世堡興業董事長羅忠祐董事長、桔豐科技董事長徐毓豐、凱基保險經紀人總經理陳冠宇。（李弘斌攝）

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中時電子報
／土耳其安塔利亞報導

凱基銀行董事長魏寶生發起的「夢想足球」計畫，出資贊助花蓮高農足球隊前往土耳其的安塔利亞，展開10天的移地訓練。隨著花農19日正式啟程，更令人感動的是魏寶生「拋磚引玉」真的有迴響，成功號召出多家企業贊助此行。

花農在行前記者會由校長梁宇承一一致贈全隊簽名球衣，感謝贊助此行的「貴人們」。這套胸口有著「夢想足球」字樣與花農隊徽的球衣，就是世堡興業董事長羅忠祐所打造，以回收寶特瓶製成的「環保球衣」，前兩屆世足賽共有20多隊穿著，這次成了花農的「夢想戰袍」。

花蓮高農在出征土耳其前，與贊助此行的企業家們合影。（李弘斌攝）

「人因夢想而偉大，很高興能夠一起參與這次的夢想足球，」羅忠祐說：「希望花農藉著這次的機會，能夠提升自己的足球，我也給自己一個目標，進一步結合工研院的科技，做出更棒的球衣！」

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魏寶生與精浚科技董事長廖國富、羅忠祐都是台土經貿協會的成員，魏、廖自掏腰包資助花農此行旅費，羅忠祐贊助球衣，魏寶生麾下的凱機保險經紀人規畫並贊助保險，他曾服務過的AIA友邦人壽目前正好是英超熱刺隊的贊助商，提供全隊此型運動行李袋，國泰金控則贊助運動背包。

可貴的是，這次響應夢想足球的企業，可不只是魏寶生的朋友們。提供全球超過140國網路漫遊服務的桔豐科技，就主動表示贊助全團海外無線網路分享器，讓教練、球員都能在海外跟家人報平安，聯繫上也更為方便。魏寶生笑說直到行前記者會，才首次見到桔豐董事長徐毓豐，但所謂「拋磚引玉」不正是如此？

夢想足球隨著花農出征踏出了第一步，台土經貿協會秘書長連昭志表示，未來該協會將以協助台灣高中球隊到土國移訓為年度工作，更希望有球員能被國外的職業俱樂部看上。夢想足球的種子剛剛發芽，才正要成長茁壯、開花結實呢！

(中時電子報)

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