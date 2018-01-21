花農出征土耳其 夢想足球真的讓企業動起來了！

2018年01月21日 13:15 中時電子報 李弘斌 ／土耳其安塔利亞報導 ／土耳其安塔利亞報導

凱基銀行董事長魏寶生發起的「夢想足球」計畫，出資贊助花蓮高農足球隊前往土耳其的安塔利亞，展開10天的移地訓練。隨著花農19日正式啟程，更令人感動的是魏寶生「拋磚引玉」真的有迴響，成功號召出多家企業贊助此行。

花農在行前記者會由校長梁宇承一一致贈全隊簽名球衣，感謝贊助此行的「貴人們」。這套胸口有著「夢想足球」字樣與花農隊徽的球衣，就是世堡興業董事長羅忠祐所打造，以回收寶特瓶製成的「環保球衣」，前兩屆世足賽共有20多隊穿著，這次成了花農的「夢想戰袍」。

花蓮高農在出征土耳其前，與贊助此行的企業家們合影。（李弘斌攝）

「人因夢想而偉大，很高興能夠一起參與這次的夢想足球，」羅忠祐說：「希望花農藉著這次的機會，能夠提升自己的足球，我也給自己一個目標，進一步結合工研院的科技，做出更棒的球衣！」

魏寶生與精浚科技董事長廖國富、羅忠祐都是台土經貿協會的成員，魏、廖自掏腰包資助花農此行旅費，羅忠祐贊助球衣，魏寶生麾下的凱機保險經紀人規畫並贊助保險，他曾服務過的AIA友邦人壽目前正好是英超熱刺隊的贊助商，提供全隊此型運動行李袋，國泰金控則贊助運動背包。

可貴的是，這次響應夢想足球的企業，可不只是魏寶生的朋友們。提供全球超過140國網路漫遊服務的桔豐科技，就主動表示贊助全團海外無線網路分享器，讓教練、球員都能在海外跟家人報平安，聯繫上也更為方便。魏寶生笑說直到行前記者會，才首次見到桔豐董事長徐毓豐，但所謂「拋磚引玉」不正是如此？

夢想足球隨著花農出征踏出了第一步，台土經貿協會秘書長連昭志表示，未來該協會將以協助台灣高中球隊到土國移訓為年度工作，更希望有球員能被國外的職業俱樂部看上。夢想足球的種子剛剛發芽，才正要成長茁壯、開花結實呢！

(中時電子報)