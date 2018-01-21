花農抵達土耳其 同飯店就有兩支保加利亞職足隊

花蓮高農足球隊經過10多小時飛行，抵達飯店稍事休息後仍在泳池畔跑步，伸展一下身手。（李弘斌攝）

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中時電子報
／土耳其安塔利亞報導
花農迫不及待前往土耳其當地的訓練場動一動。（李弘斌攝）

獲得「夢想足球」計畫贊助出國移地訓練的花蓮高農足球隊，20日順利飛抵土耳其。而花農此行的目的地安塔利亞果然是足訓的好地點，保加利亞甲級聯賽的職業隊索菲亞斯拉維亞與切爾諾莫雷，恰好跟花農住在同一飯店，使用車程不到10分鐘的訓練場進行冬訓。

花農一行人經伊斯坦堡轉機，當地時間20日中午才抵達下榻的Sentido飯店。球員們搭了10多小時的飛機，神情雖然疲憊，不過稍事休息後，就在教練團的帶領下到飯店泳池附近的空間跑步，剛好讓手腳舒展一下。

土耳其當地的訓練場草皮狀況相當不錯。（花農提供）

20日原本沒有排定訓練行程，但接待人員表示訓練場剛好有空檔，可以讓花農去動一動，結果場地狀況果然沒有令人失望。花農總教練李文財說，搭車過小山丘看到下方的球場時，看到整齊的深淺草紋，以為是人工草皮球場，真的踏上去才知道是天然草皮，草皮條件足以令國內所有足球場汗顏。

花農原本計畫21日就要進行對抗賽，但因當地周日安排不了球隊，敲定22日下午首戰與土超俱樂部阿蘭亞的U-16代表隊交手，此行計畫進行4場對抗賽，賽後也會與對手教練團進行座談，盼從土耳其取得更多的「足經」。

(中時電子報)

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