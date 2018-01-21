北海岸響應復育！絕美「台灣百合」芳蹤乍現

2018年01月21日 06:07 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

野百合也有春天！台灣百合是台灣的特有種，每逢春夏之際，新北市北海岸為遊客間口耳相傳的賞花據點！

為保護這片動人的自然景緻及資源，同時突顯台灣百合的原鄉特色，近年農業局與地方社區正積極推動台灣百合的復育推廣工作，範圍已自北海岸拓展至東北角，包括瑞芳龍安里、貢寮龍門里都參與將台灣百合帶進社區綠地，並由里民親自照料，讓台灣百合能在地生根，也讓更多人能欣賞這原生植物的美麗。

瑞芳龍安里、貢寮龍門里都參與將台灣百合帶進社區綠地。（新北市農業局提供）

瑞芳區龍安里緊鄰瑞芳火車站後站，為美化社區環境，里民志工合力將原本瑞芳高工牆外長滿雜草、枯木的荒地，整理成美麗的龍安花園，里長柯瑞和表示，花園第一批種下的是金針花，去年底得知農業局正在推動台灣百合復育工作，因台灣百合花型特殊、花色潔白顯眼，深得人緣，所以便向農業局申請了500株花苗進行栽植復育。

里民志工們也都很主動自發，更不乏已經習慣每天到花園巡巡走走的人，拔草澆水，看著花園慢慢成形，大家感到滿滿的喜悅與成就感，也願意投入更多心血來經營這塊土地，未來希望能逐步增加台灣百合復育數量，不僅讓社區更加賞心悅目，也讓火車上的遊客在車內就能一起分享開花之美。

農業局表示，貢寮區龍門里自發申請在龍門公園坡地種下1000株台灣百合，全年由里民負責養護照顧，也是社區參與復育的美麗案例之一。

農業局長李玟表示，有感於人為活動造成太多物種面臨絕跡的危險，農業局多年來致力於原生植物的復育，並逐步加強與地方的連結及合作，傳達保育工作需要全民參與的觀念，同時建議民眾在綠化居家環境時，能多以在地的原生植物取代外來種，避免外來種野化而影響生態環境，共同維護本土的珍貴生態。

(中時電子報)