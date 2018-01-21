1月21日三大報頭條要聞

2018年01月21日 07:16 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

為反制大陸開放M503北上及W航路，民航局暫緩批准大陸東方航空及廈門航空申請春節加班機，陸委會副主委邱垂正昨表示，這只是權宜措施，暫時不許可，是藉此向大陸喊話，爭取兩岸盡快協商的權宜之計。

在世界各國武裝部隊中，女性官兵可謂司空見慣。不過有一群女戰士，她們不屬於國際間認可的正規軍，甚至被視為叛軍，有些還被貼上恐怖分子標籤。然而，她們驍勇善戰，視死如歸，在槍林彈雨中與敵人進行慘烈的搏鬥，或身纏炸藥，與敵人同歸於盡。

針對大陸啟用M503等相關航路，陸委會、海基會多次喊話大陸盡快恢復「技術性協商」。對此，上海社科院台研中心主任盛九元昨日受訪時表示，只要回歸「九二共識」，什麼都好談，如果台灣當局想用這種方式恢復兩岸協商，是捨本逐末、緣木求魚。以民生福祉當作要脅工具，只會引起台灣民眾反感；上海台協副會長蔡世民昨日則無奈說道，「台灣政府一定要拿台商的返鄉過年權益當作對抗籌碼嗎？我們也想回家過年！」

◎工商時報

台股上周大漲2.45％，加權指數再創11,150點波段新高，但細究個股表現，近期下跌家數普遍多於上漲家數，顯示資金在換手過程中有集中趨勢，專家看好內外資同步買超、股價站穩短期均線之上且月線持續上揚個股，包括直得、宏碁、中美晶等13檔，可望持續扮演元月行情多頭先鋒。

儘管美國政府關門的威脅籠罩市場，投資人信心未被動搖，周五美股在消費類股勁揚帶動下全面收紅，標普500與那斯達克指數更雙創收盤新高。但美國政府關門陰影仍衝擊美元及美債，美元指數跌至3年低點附近，10年期美債殖利率則攀升到3年多高點。

為反制大陸開通M503等4航線，我民航局日前宣布暫不核准大陸東航和廈航共176班兩岸春節加班機。雖然主要衝擊華東地區返鄉台商，但也已波及華南一帶台商，東莞台商指出，今年春節回台機票上漲約3成，且擔心沒有春節加班機返台，開始轉訂從香港回台機票，連帶使東莞去香港的大巴票價也大漲近兩成。

◎旺報

今年度的第一場台商春節聯誼會，2月21日農曆春節初六登場，但不滿M503航路爭議，陸委會與民航局把台商當祭品，無視台商返鄉權益，深深刺痛台商，原本因兩岸政治對抗已影響出席意願，如今出席意願恐降至最低點，不只北上廣等指標台協會長預計持續缺席，同樣表態不出席的台企聯總會長王屏生20日受訪時坦言，「台企聯內部出席意願也很低」。

繼鴻海子公司富士康有意申請在上海上市後，另一家台灣食品業巨頭南僑投資控股（下稱南僑投控）旗下的上海南僑食品目前也規畫在大陸掛牌上市，分析師指出，兩岸冷對抗，台企已經開始做出選擇，加上大陸資本市場對於台企的磁吸效應越來越強，以及大陸政策鼓勵台企赴陸上市，2018年台企間正掀起一股赴陸上市潮。

兩岸M503等航路爭議，恐讓大陸的台灣人春節返鄉難度提高，預估影響6萬人次。為讓台灣人順利回家過年，大陸天涯論壇就有網友，發起「你支持暫緩或推遲赴台旅遊為台灣同胞過年讓路嗎？」的投票，引起廣泛關注。北京創業公社港澳台及國際事業部總監鄭博宇表示，大陸網友願意聲援、號召，多少都對台商、台生有些幫助，他們是從同胞角度出發，體現出對台灣的關心。

(中時電子報)