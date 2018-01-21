通車前蘇花改跑馬拉松 跑者直呼：此生唯一 太幸運了！

跑者們進入蘇花改東澳隧道。（李忠一攝）

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雖然蘇花改蘇澳至東澳段尚未通車，但有許多跑者參加今天的馬拉松賽。（李忠一攝）
今天的馬拉松賽堪稱是一生只能跑一次，未來要再舉辦的機率非常低。（李忠一攝）
通車前的馬拉松賽吸引6722人報名。（李忠一攝）
跑者林玟廷（左）與楊宗勳都曾經參與蘇花改工程，讓他們與其他跑者有著不一樣的心情，2人都認為蘇花改蓋得很好，因此打定主意用路跑的方式巡禮這條道路。（李忠一攝）
蘇花改蘇澳至東澳段農曆過年前開通，今天舉辦馬拉松賽，吸引眾多跑者報名參賽。(李忠一攝)

搶在蘇花改蘇澳至東澳段通車前，今天(21日)清晨「2018慶祝蘇花改蘇澳東澳段通車馬拉松賽」鳴槍起跑，這項標榜一生只能跑一次馬拉松賽，有多達6700人報名，能避開容易坍方、中斷的蘇花公路，率先以路跑方式巡禮蘇花改，讓不少跑者直呼：「真是太幸運了！」

蘇花改是分階段通車，預計明年底達全線通車標準，蘇花公路蘇澳至東澳段是全線行車肇事率最高的路段，蘇花改蘇澳至東澳段列為優先改善路段，全線9.7公里，預計農曆過年前通車。

由蘇澳鎮體育會主辦的馬拉松賽，在報名首日開放3500名額，當天就被秒殺，經緊急增額後全馬組有1428人報名，半馬組3122人，健康休閒組2172人，共有6722跑者報名參賽。

全馬組是42.195公里，半馬組21公里，健康休閒組7公里，清晨5時，就有跑者陸續集結，開幕式後由全馬組先起跑，依序為半馬組、健康休閒組。

(中時)

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