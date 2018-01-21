女誆投資南非獲利拿不回 男遵神諭出8千萬打官司悲劇了

周姓男子篤信濟公神明，不料，卻因此遭人設局詐騙近8千萬元，痛不欲生。（示意圖與本案無關／本報資料照）

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中時電子報

篤信「濟公」的周姓男子與同為信徒的曹女相熟，曹女遂介紹邊姓女子給他認識，不料，邊女竟誆稱在南非投資國宅工程獲巨利，但因無法匯回而向周男借錢打官司，並許諾未來可用10倍奉還，曹女則也在一旁敲邊鼓轉達濟公諭示「事情可以成」，因此，周男陸續借出近8千萬元，卻未得分文，經向南非駐台辦事處求證才知受騙並提告，邊女日前被依詐欺罪判刑1年，全案可上訴。

邊女在97年間透過曹女牽線認識周男，隨後誆稱投資南非國宅工程獲利豐厚，卻因遭監管無法匯回台，問周男有無意願一起出資打官司，日後勝訴可用10倍報酬奉還，周男舉棋不定遂請曹女詢問神明「濟公」意見，曹女作法後團達「神諭」指「事情可以成」，於是周男才先借了100萬元給邊女。

但過5年，邊女又找上周男，指南非那裡律師Michael Douglas傳來文件，指說南非銀行及相關官方機關需要出動武裝車、裝甲車護鈔，但因費用龐大她手邊沒錢，希望周男協助。據自由時報報導，邊女還出示南非高等法院、南非共和國司法與憲法發展部等官方文件，周男再請曹女請示濟公又得到「成」的指示，次是他開始向楊姓親友等人籌資。

周男在短短1年5個月期間，共交付約7500萬元給邊女，但都是有去無回，周男向邊女追索，她誆稱約再1月可還錢，隨後再要周再借出335萬，同時簽下本票和切結書，但時間到又沒下文，經向南非駐台辦事處查證邊女所提官方文件攏系假後，周男才死心向法院提出訴告。

法官審理認為，邊女明知無力且不知道何時才能償還鉅款，卻在簽完切結書後，又再向周男索取335萬元，顯有詐欺取財犯意判刑1年，335萬元犯罪所得沒收，法官則提醒周男可主張發還這筆錢。至於借出約7500萬元部分，由於無法證明邊女究竟有詐騙犯意或單純相信南非律師Michael說詞，因此，以證據不足判無罪。全案均可上訴。

(中時電子報)

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