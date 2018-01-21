台反制M503砍航班 郁慕明：測底線得看自身實力

2018年01月21日 08:48 中時電子報 黃以謙

大陸日前片面開通M503北上航線，引起蔡政府不滿，決定暫緩春節加班機當作反制。對此，新黨主席郁慕明表示，當局的作為影響對岸不大，反而帶給數萬台胞諸多不便，總而言之，要搞測試底線的把戲，還得先評估自身實力！

郁慕明在昨（20日）接受News98電台節目「民意新連線」專訪，藉機表達對蔡政府反制大陸航線的看法。他說，大陸開通M503航線並無越過海峽中線，且促進交通本有益於兩岸人民交流，現在遭到蔡政府抗議真的是「無事生非」。

郁慕明表示，蔡政府不接受「九二共識」，兩岸中斷官方交流，各搞各的倒也相安無事。然而，台灣今天逕自取消航班，等於是對大陸挑釁，若再繼續升高衝突，甚至放任極端份子威脅攻擊三峽大壩，之後大陸民意的壓力恐怕會爆發。萬一逼到軍方發動演習，切斷台海的油氣輸送帶，可能連實際武統都不需要了。

他強調，「想要測底線，想要升高對立，要先看看自己的實力。」

為何這麼說呢？郁慕明解釋，所謂的維持現狀不可能太長久，台灣未來不是走向統就是走向獨，而且答案顯而易見，大部分人皆認為統的可能性較大。

然而，蔡政府倒行逆施，執意親美日、抗大陸，將統派、台商、台生、台胞、軍公教、勞工放在對立面，如此下去，台灣無疑只會繼續向下沈淪。

(中時電子報)