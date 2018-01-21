女蜜月回國「頭皮拉出蟲」 去這些地區要小心

2018年01月21日 09:34 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

農曆新年是台灣出國旅遊旺季，國內有女子先前到中南美洲度蜜月，頭皮腫包不適近2個禮拜時間，就醫經手術挨刀後，從頭皮拉出一隻膚蠅幼蟲，才終於擺脫蟲蟲危機。而這類旅遊疾病並非罕見案例，近期有計畫要去以下地區的民眾，同樣也要謹慎防範。

今日「蘋果日報」報導，高雄有名女子赴中南美洲旅遊，雖然在當地遊覽期間，都有全程穿著長袖衣褲，另脖子、手部等露出部位也有噴防蚊液；但頭部沒帶帽子，就遭蚊蟲叮咬而感染膚蠅，手術後診斷為「蠅疽症」。

「蠅疽症」雖是境外移入偶發病例，膚蠅蟲卵會附著在蚊蟲腹部，在蚊蟲叮咬人類過程掉落而傳播，最後鑽進人體孵化成蟲。根據「中國旅遊新聞網」報導，先前也曾有一對澳洲情侶到南美洲旅遊，從身上多處傷口取出7隻蛆蟲。

這類疾病除出現在中南美洲亞馬遜、秘魯等一帶區域，另非洲也曾傳出有旅客感染案例。有陸客前往東非旅遊，回國後不適求助多家醫院，最終確診為「蠅疽症」；診治醫師指出，感染膚蠅不至於有長期的人體健康損害，但仍要留意傷口清理，避免感染情況，別忘了及時就醫。

另根據疾管署防範方法，民眾前往病媒蚊流行地區旅遊、探親或經商時，應落實個人防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，於身體裸露處使用經衛生福利部核可的防蚊藥劑，並居住在有紗門、紗窗的房舍，避免遭病媒蚊叮咬。

(中時電子報)