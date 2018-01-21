購物網站個資嚴重外洩「ez訂」居五大高風險賣場首位

2018年01月21日 09:21 中時電子報 孫曜樟

網路購物已成許多人生活中的一部分，但電商對客戶資料的保障卻出現諸多漏洞，導致消費者個資外洩；成為詐騙集團行騙對象，刑事警察局表示，去年因網路賣場個資外洩所造成的詐騙案就高達2182件，經統計排行前五名的高風險網路賣場依序為ez訂、金石堂、DEVILCASE、蝦皮拍賣及OB嚴選，民眾前往購物應特別注意。

警165反詐騙專線經統計，列出個資易外洩的5大高風險網購賣場，呼籲民眾購物多注意。(圖／林郁平翻攝)

刑事局指出，網路賣場少有惡意販售客戶個資，詐騙集團也不會自行盜取個資，但會向駭客大量購買或蒐集。一般程式設計完成會測試是否有資安風險，但電商賣場網站為求快速上架，若防護機制或防火牆未做好，少一道資安程序，駭客很容易攻擊程式弱點，輕鬆盜取消費者個資。除希望賣家加強網站資安防護，也提醒消費者注意並建議受害消費者可對電商提告求償，讓業者重視資安防護工作。

另外，消費者刷卡、匯款購物，將匯款資料回傳賣場的信件，都很容易被駭客從中攔截，還有就是許多消費者為方便記憶，雖在不同購物網站都使用同一組帳號密碼，所以，駭客從Ａ網站取得帳號密碼後，多會嘗試進入Ｂ網站，藉此盜取交易資料，民眾應量避免一組密碼用到底。

165反詐騙專線統計，去年度重複洩漏個資的高風險賣場依序為ez訂613件居首位，其次為金石堂540件，第三是DEVILCASE的441件，第四為蝦皮拍賣307件，第五為OB嚴選281件，總數高達2182件，另「瘋狂賣客」則是近三周詐騙件數最高賣場，去年底則為雄獅旅行社、小三美日等，民眾購物要多加留意。

(中時電子報)