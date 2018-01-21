松坂大輔返日 吐露到中日龍測試前心境

2018年01月21日 09:29 中時電子報 蔡銘仁

「平成怪物」松坂大輔將在1月23日日本時間下午2點前進中日龍測試，是否能延續球員生涯，很可能在那天就知道答案，日媒報導，自去年季後一直待在美國自主訓練的他，昨抵達日本，表示身體狀況不錯，現在是能更無後顧之憂的投球，眼前唯一的目標，只有測試合格。

松坂今年將滿38歲，去年婉拒軟銀教練兼球員的安排，選擇離去找尋新東家，12月才總算獲中日給機會測試。《Sponichi Annex》報導，松坂憶起前次打棒球要測試，得回顧到高三參加日本隊選拔時，接到中日通知後，他持續訓練，只為保持投球狀態以說服中日總教練森繁和。

松坂表示，他在11月中旬就返回波士頓，與紅襪球員人員接觸，展開訓練強化右肩，這個月5日轉往洛杉磯自主訓練，去年秋季遠投最多約50公尺，現在已能達約100公尺。接著他19日進牛棚練投，大概用6、7分力練投，狀況確實感覺比去年好，投起來感覺更流暢。

松坂認為，現在投起來更沒有壓力，但去年也是到2、3月狀況開始下滑，現在還不能安心。他表示去年春訓時，在牛棚動輒投100球以上，今年他一步步來、不著急，1次練投的球數減少但次數增加，「強度增加還不知道會怎樣，不過現在就是慢慢把量增加。」

松坂直言，過去3年他在軟銀沒貢獻，對球隊跟球迷很抱歉，不過他離去後，堅持要繼續打球的想法至今未變，「我知道我的狀況，也無法完全消除對右肩的疑慮，但我相信自己選擇的這條路。無論如何，都不會失去挑戰跟競爭的意識，我想做到這件事。」

對松坂來說，他現在眼前最大目標，就是測試合格，等結果出爐後，才會有其他的想法。松坂如今想到未來的一切，態度相當謹慎，「如果我能負荷2月的春訓，接著再來想開幕戰，在那之前必須先拚進一軍開幕名單，屆時希望能擠進先發輪值。」

(中時電子報)