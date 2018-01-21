兩岸文化消長 侯吉諒：台灣只會在夜市名稱前加上兩字

2018年01月21日 09:36 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

曾號全台最大的台中「水湳經貿文創觀光夜市」經營不到3年，2017年4月30日吹熄燈號。（報系資料照片，馮惠宜攝）

2017年10月，中共十九大，總書記習近平在政治報告中說，「文化是一個國家、一個民族的靈魂，文化興，國運興；文化強，民族強。沒有文化的繁榮興盛，就沒有中華民族的偉大復興。」各界都認為，習近平重視中華文化，報告中雖然著墨不多，但已經露出眉目。知名詩人畫家侯吉諒府批台灣政府，文化政策空白嚴重失職，台灣曾經領先的文化優勢逐漸失去，從整體社會到個人，都已經不能和中國大陸競爭。

候吉諒投書蘋果論壇指出，當習近平不斷強調要重視文化、文化人、文化創作，每年幾十億人民幣獎勵各種文化活動和單位，把書法納入學校的必修課程和大學考試，台灣政府會做的，就是在夜市的名稱前面加上文創兩字，兩岸的文化消長，實在是太懸殊了。

諷刺的是，位在江子翠河濱公園旁，占地4000多坪、號稱全新北市最大的板橋文創觀光夜市，2016年11月風光開幕，夜市內萬頭攢動，盛況空前，到短短半年就悄悄在臉書粉絲團宣布停業。台中短短1年多的時間也倒閉了六家大型夜市，其中一家還是號稱全台最大的「經貿文創觀光夜市」，

侯吉諒說，中國把書法列入中小課程，以及各級國家考試，目的不只是提倡書法，而是要藉由認識書法進而認識中國傳統文化。美國總統川普刻意培養外孫女的中文能力，是因為他看到中文會是將來的（其實已經是現在）的強勢語言，會中文是起碼的語言能力。而台灣到目前為止，對傳統文化的繼承與研究都是民間個人在單薄的奮鬥。

他痛批，台灣政府文化政策的空白是非常嚴重的失職，台灣曾經領先的文化優勢逐漸失去，從整體社會到個人，都已經不能和中國大陸競爭了。

(中時電子報)