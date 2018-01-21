青年社區工讀 推廣社區文化、關懷弱勢

2018年01月21日 09:51 中時 林志成 ／台北報導 ／台北報導

雖然離暑假還有一段時間，但早一點規畫更好！教育部青年署推動「青年暑期社區工讀計畫」，由非營利組織提供包羅萬象的工讀職缺包括商品及文宣設計、旅遊規畫、活動帶領與企劃、弱勢關懷，同讓學子藉由工讀深入認識臺灣，也豐富自己的人生履歷。

想在青年暑期社區工讀計畫中展現創意，留下動人的回憶嗎？這項計畫約在每年5月份公告職缺，有興趣者可密切注意RICH職場體驗網公告。

去(106)年暑假，教育部青年署特別拍攝紀錄片，以「青年好YOUNG DER」為主題，選定「社區文化」、「農事及生態體驗」、「長者服務」、「兒少福利」4個不同領域的非營利組織，展現出「青年暑期社區工讀計畫」不同於其他工讀的特色。

以長者服務為主軸的「社團法人中華民國失智者照顧協會」，透過計畫進用兩位同學，來自嶺東科技大學創意產品設計系的王庭芳，未來想從事設計相關行業，運用專長所學，在協會中協助文宣設計，透過本次工讀機會，認識未來想從事的行業及可能面臨的挑戰，也讓不太懂得與人相處的自己，學習如何與同事或主管溝通。

以兒少志工培育為主軸的「社團法人恩物社會服務推廣協會」，進用台科大應用外語學系符智維、東吳大學社會工作學系涂秉文、台師大地球科學系林子群等3位同學。

這3位同學分享與孩童溝通及帶領的技巧，用人單位督導也會就同學們在帶領孩童營隊時的細節給予提醒及反思，不論是辦理密集的培訓及活動規劃，都與學校社團或系上活動不同，這次工讀有種真正投入職場，從事一份「工作」的感覺。

其中符智維更特別提到，在協會服務後才發現原來自己潛力無窮，不論是面對突發事件或是帶領營隊都能快速上手，覺得挺有成就感的！

此外，還有以推廣社區文化產業的「台南市安南區鹿耳社區發展協會」，以及推廣農事及生態體驗的「台灣茭白筍推廣協會」，更多精采的故事，可上RICH職場體驗網影音專區欣賞！

(中時)