NBA》騎士主帥快丟工作？詹姆斯：希望不會

就算騎士最近戰績低迷，詹姆斯暫時仍然不希望騎士總教練泰隆盧走人。(美聯社)

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中時電子報

面對21日在主場以124比148慘輸雷霆，騎士「小皇帝」詹姆斯賽後被問到騎士總教練泰隆盧可能丟掉工作，他的回答很直接，「我希望不會，但我真的不知道，我不知道我們球隊會發生什麼事情，也不清楚在進行怎樣對話！」

儘管騎士最近12場輸了9場，27勝18敗戰績仍排東區第3，或許現在提及泰隆盧「下課」還太早，起碼詹姆斯暫時表達不希望泰隆盧走人看法，騎士高層也不太可能突然更換主帥，畢竟就算換掉泰隆盧，騎士的問題仍難解決。

「我一直盡我可能保持犀利狀態，讓我的隊友做好上場競爭的準備，」詹姆斯說，「但很明顯，我們在心理層面陷入掙扎，可是我真的沒辦法去擔心什麼丟工作或交易的事情，我只能每晚盡可能保持專注，然後上場去競爭。」

騎士上次被對手攻下148分，是在1972年1月2日對上七六人，沒想到相隔46年，騎士再嘗被對方瘋狂得分滋味，詹姆斯說：「我之前的籃球生涯從未被對手攻下148分，甚至玩遊戲都不太可能丟掉這麼多分數。」

「雷霆簡直為所欲為，不管是內線或外線，他們火力全開，」詹姆斯說，「我們拿了124分，卻還輸了24分，很多地方都出了問題，我們明天上午會進行訓練，必須好好檢討一下，對我們來說，這是場很糟糕的失利。」

(中時電子報)

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