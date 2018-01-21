台中中央扶輪社認養台東 「孩子的書屋」捐贈小朋友3年晚餐費用

2018年01月21日 10:32 中時 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台中中央扶輪社到台東孩子的書屋，關心偏鄉孩子的成長。（莊哲權翻攝）

台中中央扶輪社到台東孩子的書屋，關心偏鄉孩子的成長。（莊哲權翻攝）

台東多年蟬聯全收入最低城市，存在不少偏鄉的社會問題，「孩子的書屋」創辦人陳俊朗18年來為偏鄉的孩子翻轉社會底層的造夢行動，受到台中中央扶輪社認同，20日配合扶輪之子活動，親自遠赴台東，捐助20位孩子3年的晚餐費用。

地處偏鄉的後山台東，因為隔代教養造成孩子的教育出現不少問題，孩子口中的「陳爸」陳俊朗1999年返回故鄉，以自己退休金返回台東創辦了孩子的書屋。

陳爸陪伴社會底層一顆顆長期缺乏資源關注的隔代教養孩子，修補他們因為家庭結構不完整，被家庭學校所忽略而漸漸自我放逐的孩子，18年來，逐漸地聚集很多相同理念的夥伴，目前為止台東各社區已成立了10個這樣的書屋。

台中中央扶輪社長期關注社會弱勢團體及社會底層孩子的教育問題，在社長李茂萍號召下，於20日配合扶輪之子活動，親自遠赴台東，陪伴關懷這些孩子的成長。

社友們總共捐助20位孩子3年的晚餐費用，也跟孩子們快樂的玩擊鼓 ，關心地方產業及他們的農業，跟孩子們一起討論他們配合地方的咖啡店，看到這些孩子滿心滿臉的自信。

值得一提的是青林書屋，由535位志工及早期被照顧的在地青年，合力建造的全台第1棟鋼構土磚屋，以泥土混木屑製作土磚蓋出來的兩層樓高建築物，滿足了孩子們想要在室內就有溜滑梯、分不清室內室外的夢想得以實現。台中中央扶輪社關懷這些書屋的孩子，也到了優波提舍，關心另一群為台灣打下很好角力戰績孩子的翻轉教育據點，這是值得大家繼續關心的教育議題。

(中時)