為新一年對台政策做準備 張志軍走訪北京台生

2018年01月21日 12:34 中時 楊家鑫

距離農曆春節不到一個月，兩岸關係因M503航線問題更顯緊張，然而大陸國台辦主任張志軍昨日(20)走訪人民大學任教、就讀的台灣師生。他表示，由於台灣當局拒不接受「九二共識」，兩岸制度化往來停擺，但民間各方面交流還在持續進行。「兩岸人民是骨肉同胞一家人，只要是對兩岸同胞親情福祉有利的事情，我們都會繼續做好做實。」據悉，每年春節前國台辦與海協會到各地走訪台胞，為新一年對台政策的出台做一些準備工作。張志軍近日還將前往上海、江蘇、安徽等地走訪。

大陸中新社報導稱，張志軍20日下午前往中國人民大學，走訪在此任教、就讀的台灣師生，瞭解他們的工作、學習與生活情況。

張志軍表示，中華民族傳統佳節春節就快到了，每年國台辦與海協會有關負責人都會到各地慰問台胞。「我今天到這裡是第一站，也希望通過你們向你們的家人表達節日的問候。」

他指出，由於台灣當局拒不接受「九二共識」，兩岸制度化往來停擺，但民間各方面交流還在持續進行。「兩岸人民是骨肉同胞一家人，只要是對兩岸同胞親情福祉有利的事情，我們都會繼續做好做實。」

張志軍在座談會上聽取台生意見，有人提出參加「保研」選拔、到國企實習和就業等期待解決的問題；也有在大陸求學或執教多年的師生，有的申請到了獎學金，有的用公積金貸款買房，他們對大陸在台胞學習、生活、就業等領域已經解決的很多問題，向張志軍表達了感謝。

對此，張志軍表示，台灣師生總體反映了近年來大陸出台的一系列便利台胞在大陸就業、生活和學習的措施，他們實際感受到了。當然也有一些政策措施還需要進一步普及，國台辦與有關部門會持續推動。

他說，「大陸現在是世界第二大經濟體，去年經濟增長6.9%，且效益與品質都明顯提升。大陸是廣闊的市場，完全容得下台灣同胞到大陸打拼，台灣企業到大陸發展。」「希望台灣同胞能夠在這裡真正感受到兩岸就是一家人，兩岸一家親。希望他們不僅在事業和學業上有所收穫，也能夠通過努力，為兩岸關係的和平發展做出貢獻。」

報導稱，每年春節前國台辦與海協會到各地走訪台胞，聽取他們的意見。國台辦與海協會有關負責人近期將分5路前往11個省區市，走訪學校、企業、社區，瞭解台胞工作、學習、生活情況。張志軍走訪人民大學後，還將前往上海、江蘇、安徽等地。

(中時)