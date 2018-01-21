教育替代役走入歷史 役男總數達5萬3585人

2018年01月21日 10:27 中時 林志成

教育部1月19日舉行「教育服務役專業訓練班第186梯次暨管理幹部訓練班第167期結訓典禮」，由學務特教司長鄭乃文主持，並見證教育替代役走入歷史。

為配合募兵制及因應後備動員戰力，今年起部分一般替代役役別將完成階段性任務退場，106年最後一梯次的替代役役男，於106年12月25日在成功嶺報到入伍。其中選擇進入教育服務役的役男計91名，在台南康寧大學結束為期兩周的專業訓練後，分發至台灣各地學校、行政單位服務，是教育役最後一批的守護者。

回顧教育替代役歷史，始於民國88年，那時的役男擔任駐校警衛等輔助勤務，早期的教育替代役役男僅配給山地、離島、偏鄉地區，但後來隨著兵源增加，教育替代役員額就不斷擴充；自89年9月首批役男分發至各縣市學校服務後，結算至106年12月，役男總數已達5萬3585員，其中維護校園安全工作就有3萬5488員。

這段時間以來，教育替代役役男可說是校園防護相當重要的助手，尤其是在於協尋中輟生與輔助教學的工作上，透過役男積極的陪伴與溝通，不但將中輟學生帶回校園，也彌補了教師在教學現場的侷限性，達到教學相長的效果。

例如曾在基隆市和平國小服務於106年5月退役役男邱國葳，在他離開學校那一天，全校200多名學生依依不捨，全都哭成一團。他對學生很有愛心，幾乎每天都多留學校1個半小時為學生課後輔導，如果學生沒來還去家裡找，陪伴晚歸的學生回家，如果台灣的老師都像他，教育就成功了。

還有嘉義縣豐山教育實驗學校替代役曾宗瀚毅然決然投入偏鄉，與孩子共同歌唱、演出鼓陣、參與特色教學和戲劇表演，發現「陪伴」對孩子來說是最珍貴的，其實在這樣平凡而持續的陪伴裡包含多少對小朋友的同理心，去體會他們的生活，了解他們的感受，退役時更發自內心的表示「雖然不知道他所發揮的光芒可以照多遠，但能夠陪伴著這群小小跟屁蟲，如同豐山的螢火蟲散發自己的光與熱，是人生最幸福的一段時光。」

(中時)