24歲歌手認戀12歲小蘿莉 養成5年貼放閃照「想婚」

2018年01月21日 10:23 中時電子報 吳品瑤

無論哪種愛情，只要真心就是最美，中國大陸歌手張木易2012年公開戀上12歲中、日、德三國混血小蘿莉AKAMA MIKI(張千巽)，之後便坦蕩蕩在微博不時放閃，女孩也一度po文表示長到16歲法定年齡，便要嫁給大自己12歲的男友，這段戀情引發兩極化評論，張木易一度被轟「戀童癖」，然小倆口穩定交往，如今5年過去，雙方在2018年初始，難得貼出較親密的合照，並暗示「想婚了」。

據《51新聞》報導，張木易與AKAMA的緣分，始於女孩8歲時，爸媽找男方當她的音樂老師，沒想到兩人一見鍾情，開始了見面加通信的相處模式長達4年，直到女孩12歲時兩人才決定公開戀情，張木易先在微博po出甜蜜照，AKAMA也自此跟他甜蜜蜜在網上互動，愛得穩定。

AKAMA曾經參加新絲路中國少兒模特大賽，拿下全國冠軍，而張木易則是香港國際星集團「北京世紀博灣」旗下創作歌手，因為雙方都算是公眾人物的關係，這段被戲稱「跨越一甲子」的戀情，曾被懷疑是炒作，而事情在AKAMA年齡稍長、於微博po文表示有意16歲嫁給張千易時，壓力來到最高點，排山倒海的批評讓她事後選擇刪除貼文，然卻沒有分手，而到了去年，AKAMA取了跟男友相匹配的中文名字張千巽，還開啟了個人微博，更加公開地放閃，直到2018年初始，兩人貼出首張動作較親密的合照，互相標籤後寫下「2018，我們如影隨形，如約而至」，被看作是等了10年互許承諾，好事將近。

(中時電子報)