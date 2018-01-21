2018年01月21日 10:41 中時 盧金足

被搶的彩券行今天拉下鐵門休息一天（盧金足攝）

監視器錄下歹徒得手後逃逸的身影（盧金足翻攝）

台中市警6分局偵查隊長陳春安表示，專案小組調閱現場及周邊路口監視器影像，已鎖定搶查緝中。（盧金足攝）

台中市西屯區二段一家彩券行遭搶120萬元。（圖／google街景圖）

中市西屯區彩券行遭搶120萬元 警鎖定嫌追緝

台中市警察局第6分局西屯派出所20日上午7時許，接獲民眾報案，位在西屯路二段的彩券行早上開門時，1名戴黑色帽子和口罩的男子持榔頭進入店內，彩券行老闆娘因見歹徒是常客，還與其聊天，不料遭攻擊造成撕裂傷，搶走放置於店內的現金20萬及彩券面額刮刮樂100萬元，嫌犯得逞後往市區方向逃逸，警方已鎖定搶嫌，全力追緝中。

台中市警6分局偵查隊長陳春安表示，警方除布線查緝外，受害店家已向台灣彩券公司報廢該批彩券，犯嫌即便刮中獎金也不能兌現。

陳春安表示，專案小組即調閱現場及周邊路口監視器影像，發現嫌疑人特徵，穿著深色衣物及短褲、頭戴黑色帽子、戴口罩、年紀約30-40歲、身材壯碩，騎乘iBIKE前往現場犯案，伺行搶得逞後，騎乘該部iBIKE後棄車逃逸。

警方調查，搶嫌平時都有去這家彩券行購買彩券，彩券行老闆娘不疑有他，見一早有人來消費，還與他寒喧，但是歹徒疑長期觀察彩券行營業情況，掌握上午只有57歲的老闆娘一人看店，歹徒要求開啟放在保險箱還沒販賣彩券，老闆娘抵抗，遭其用榔頭狠敲頭部造成頭破血流。

幸經鄰居發現後老闆娘遭攻擊造成撕裂傷，幸經送醫縫合，老闆娘送醫，經手術縫合後，目前意識清醒，老闆娘表示，因見歹徒是常客，沒有防心，警方已鎖定搶嫌，全力追緝中。

專案小組調閱監視器及過濾跡證，目前已鎖定該名嫌疑人，積極布線查緝，將全力查緝該名犯嫌到案，以維護市民身體及財物安全。

(中時)