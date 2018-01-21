邱垂正公然掀開底牌 孫大千質疑：洩露國家機密？

陸委會副主委邱垂正。（資料照,陳君碩攝）

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中時電子報

為反制大陸開放M503北上及W航路，民航局暫緩批准大陸東方航空及廈門航空申請春節加班機，陸委會副主委邱垂正昨表示，這只是權宜措施，暫時不許可，是藉此向大陸喊話，爭取兩岸盡快協商的權宜之計。對此，前國民黨立委孫大千列出蔡政府犯的三個嚴重技術性錯誤，並表示邱垂正這番話「公然掀開底牌，這算不算是洩露國家機密呢？」

孫大千在臉書列出蔡政府犯的三個嚴重技術性錯誤，首先是民進黨政府懲罰自己的台商來博取對方的同情，造成對方的罪惡感，進一步爭取對方的讓步。他說這麼爆笑的「神邏輯」是誰想出來的？「所以，川普只要修理美國自己的企業，就可以逼迫北韓金正恩重回談判桌了嗎？」

此外，孫說既然是「政府打台商，一個願打，另一個不願挨」的新版KUSO苦肉計，至少也要演得精彩逼真啊！但陸委會邱副主委竟公開說，「只是暫時不許可申請，為的是向大陸喊話，要求兩岸儘快協商的權宜之計」。孫說這句話都已經說得這麼明白了，反正只是「暫時」不許可，中國大陸就算置之不理，最終還是會許可的。「公然掀開底牌，這算不算是洩露國家機密呢？」

至於蔡政府的第三個技術性錯誤，孫大千說是陸委會要求對岸「不要以廣大台商為人質」，並呼籲陸方「展現照顧台商的誠意」，更是莫名奇妙的觀點。孫說明明是我們以台商為肉票，明明照顧台商是台灣政府的責任，竟然可以把過錯都推給中國大陸，甚至無奈地表示「誰願意懲罰自己同胞？」這不是自取其辱的耍無賴嗎？

孫大千提及，發生M503航線爭議時，他已經提醒過民進黨政府應該謀定而後動，如果做不了什麼狠事，就不要放什麼狠話，更不要裝什麼狠角色。他說既然已經把諸葛孔明的「苦肉計」學得不倫不類，荒謬絕倫，那就拜託執政黨好好領會「空城計」的精髓！

(中時電子報)

文章來源：孫大千Sun, Ta-Chien臉書

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