台灣鯛鬧國際笑話？他提4想法嘆「不值得」

郵輪旅遊被視為亞洲新興旅遊型態，帶動親子旅遊熱潮；但近來台灣旅客傳出消費糾紛，看來大眾對郵輪旅遊的認知還有一大磨合空間。（達志影像／shutterstock提供）

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中時電子報
/綜合報導

近日有台灣民眾搭乘郵輪赴日旅遊，因海象不佳取消行程、救生艇接駁等因素，引發消費爭議。而曾搭乘郵輪環遊世界的旅遊作家「老黑」今(21)日在臉書粉絲團發文，分享個人乘船經驗，並指出台灣觀光業已經夠慘，若因此折損一個具發展潛力的行業，實在不值得。

粉專「老黑看世界」PO文表示，郵輪旅行碰上天候不佳而更改航道，或因港口水深不足而使用救生艇登岸接駁，都是「很正常的安排」；因此不少人搭短途郵輪，是抱著以「玩船」為主的心態，尤其短程航線覆蓋地理範圍小，受限轉向困難或時間不允許等原因，取消行程的可能性更大。

他指出，按照契約內容，船公司因安全考量更改或取消行程，其實沒有責任和義務賠償；且遇上天候不佳，多僅會透過廣播和臨時通知用文字告知旅客，不會附上氣象報告證明、也不會針對售出岸上行程退費等，「船公司既要顧安全，又想盡量送旅客登岸，猶猶豫豫之間，登岸時間就被縮短了」，他認為，「重點不是有沒有看到紅綠燈，而是平安歸來」。

郵輪旅遊鬧糾紛，他說，「如果旅客不信任船公司，不要搭就好，要求賠償並不合理」。最後他強調，自己和該船公司沒有任何關係；並指出，台灣觀光業已經夠慘，不值得因此阻礙具發展潛力的旅遊業態，「台灣消費者和商家之間關係緊張，相互不信任，已經造成許多兩得其害，社會退步的現象」。

發文一出，有網友回應「家人搭郵輪遊地中海時，也碰過海象不佳而更改停泊島嶼」、「失望之餘很容易產生花錢是大爺，以及需要獲得補償，才能平復些微損失的心理」；另有網友諷，「台灣鯛」、「被看笑話啦」。

(中時電子報)

文章來源：「老黑看世界」全原文

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