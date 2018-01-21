長榮空服員抗議過勞航班 靜坐57小時

2018年01月21日 10:57 中時 黃世麒 、王思慧 、王思慧

長榮空服員綁上橘絲帶表達訴求。(黃世麒攝)

長榮空服員在台北長榮海運前展開連續57小時靜坐抗議活動。(黃世麒攝)

長榮航空工會因不滿資方過勞航班，於今早9時30分首次發起靜坐抗議，近50名空服員在長榮海運門口表達訴求，靜坐57小時，要求長榮航空改善六大過勞航班，並增加外站休息時數。長榮航空表示，所有空服員排班合法並優於法令，也持續增進空服員的勞動條件。

長榮工會表示，針對空服員輪值過勞航班問題，自去年八月起即申請調解、函文公司、召開記者會、會員集體配戴橘絲帶表達心聲，甚至也與公司進行兩次協商會議，但勞資協商顯然都無效。長榮工會從今早九時半開始靜坐57小時，這也是空服員飛行台北舊金山航班的工作時間。

長榮工會請長榮航空改善六大過勞航班，包括台北-舊金山三天班BR08改為五天班，台北-布里斯本三天班 BR315改為五天班、簡化服務流程，台北-東京當天來回BR192、BR198 改為過夜班，台北-北京當天來回BR716改為過夜班，高雄-東京當天來回BR108改為過夜班。

其中，台北-舊金山三天班最血汗，工會指出，今年1月起舊金山4至5天班改成3天班，外站休時縮減為28小時20分，儘管略高於航空器作業管理規則（AOR）規定，但扣除準備、交通等時間，空服員依然過勞。

空服員代表曾競以說，自己身體狀況不好，常會皮膚過敏、經期失調、濕疹等，其他空服員尿道炎、尋痲疹等，感冒也很難好，都是因為飛行太過疲累。雖然長榮航空符合法規，舊金山外站休息時間表面上有25小時，但空服員不是機器人，躺在床上說睡就睡。

另名空服員代表郭芷嫣指出，長榮宣稱飛舊金山有7天班，前後有1、3天的休假，但扣除吃飯、看醫生等，休息時間真的太少，而且休假更是空服員個人的例休或年假。

工會希望藉靜坐行動凸顯空服員輪班飛行的辛苦，也呼籲長榮航空立即回應工會訴求，釋出增加外站休時的改善方案。

(中時)