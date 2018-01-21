除了口渴 這5種跡象也代表你有脫水危機

2018年01月21日 10:46 中時電子報 周鎮宇

當天氣炎熱時，大家時常會記得要隨時保持水分，不過到了冬天的寒冷季節，都會忘記保持身體所需的水分，可能陷入脫水危機，國外網站指出，除了口渴外，另外還有5個跡象也代表要補充水分，連突然想吃甜食都包含在內，需要大家小心提防。

據國外網站《Mens Health》報導指出，根據研究指出，當人的身體脫水達到1成時，駕駛車子容易出現危險，導致車禍，也顯示出保持身體所需水分的重要性，統整出除了口渴之外，其他5個跡象，也代表要補充水分。

1.抽筋

當身體缺少水分時，大腦到肌肉神經的信號運作會減緩，所以當缺水時，很容易造成抽筋等現象發生，專家指出，當你在運動時缺少喝水，不僅會增加抽筋的可能性，連第二天肌肉痠痛的機會也會變高。

2.想吃甜食

有外國醫師提醒，如果缺水時，容易導致肝臟無力運作，無法獲得葡萄糖等能量，緊接著就會讓人多吃甜食，所以當你渴望吃甜甜的食物時，可能也代表著你有脫水危機。

3.出現暈眩

專家指出，因為水有一部分作用可以調節血量，並控制血壓，當缺乏水時，容易造成血壓降低，因而發生暈眩的情形，另外也會影響你的前庭系統，導致身體不平衡或想吐。

4.減少上廁所次數

喝水減少，將會降低去廁所次數，醫師指出，如果平時每隔3到4小時就會排尿一次，而突然變成每8到10小時一次，就可能會發生一定程度的脫水。

5.便祕

水在身體內有助於幫助消化系統，如果缺水時，也很容易出現便秘的情況，也代表著你要多補充水分，來讓排便更加順利。

(中時電子報)