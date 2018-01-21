台鐵山佳站電車線斷落影響逾萬旅客 12：45全線搶通

台鐵樹林=山佳間今早發生電車線斷落事故。(台鐵提供)

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王思慧、中時電子報 、中天新聞 徐郁潔
台鐵人員在隧道內進行搶修。(台鐵提供)
台鐵山佳站北邊44k＋500電車線斷落，台鐵派員搶修。（台鐵提供）
山佳站電線斷落 台鐵局急成立一級應變中心

(更新 13:08 全線搶通)今上午7時12分台鐵樹林=山佳間，發生電車線斷落事故，西正線電車線斷落，東正線三角架掉落，東、西正線無法供電雙線不通，台鐵表示目前已經拆除受損橫渡線，在經過逾5小時半搶修，終於12:45全線搶通，恢復行駛。

台鐵立即成立應變小組後，8時6分台北電力段維修車由樹林站開出至現場搶修，8時30分啟動樹林=鶯歌間及鶯歌=桃園間採公路接駁，投入17輛客運，至12:45止計開行86班客運接駁車，載運旅客約4,150人。

台鐵指出新竹電力分駐所另派維修車至現場支援，拆除受損橫渡線，已於12:45全線搶通，恢復行駛；南下對號列車自125次起(13:00台北站開車)、北上對號列車自116次起(12:40新竹站開車)

台鐵表示，本次事故截至12時45分止，影響51列次、2145分、旅客約13460人。對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次。未指定班次對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天。

對於電車線斷落造成旅客時間延誤，台鐵局深致歉意。至於事故原因，由行保會調查中。

(中時)

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