實踐大學社會責任 醫大學生關懷新住民

中山醫大醫學院舉辦「大學社會責任實踐計畫」成果發表，鄰近多校專家參加。（林欣儀攝）

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新住民人口不斷增加，為善盡大學對社會的責任，中山醫大醫學院師生去年起分6組、分別提供新住民健康相關知識，獲得熱烈回響，校方21日舉辦成果發表，來台10年的大陸籍配偶趙少華說，參加活動後才驚覺健康很重要，還特別到醫院做了次成人健檢。

財團法人台灣陽光婦女協會主任紀慧玉指出，台中市新住民人口已達10多萬，其中以大陸籍、越南籍為多數，她們來台後多負擔照顧丈夫、子女的工作，透過與學校、社區等資源結合，能將系統性的醫學知識傳遞給這些新住民。

中山醫大醫學系副系主任李怡靜表示，為幫助學生提早進入跨領域學習範疇，同時善盡大學社會責任，去年8月起獲教育部「大學社會責任實踐計畫」，將醫學系、護理系與醫社系學生分成6組，分別從就醫流程與社福、台灣健保與醫療需求、婦女保健、避孕及產檢、意外傷害與處理、傷口護理等議題，提供新住民更多健康相關知識。

42歲的趙少華說，以前對子宮抹片檢查相當排拒，自認自己性關係單純、不可能罹患這種疾病，但與醫學院學生互動後，才知道不是性關係單純就不會罹患子宮頸癌，特別到醫院檢查並做了次成人健檢，這場活動改變了自己對健康管理的既有觀念。

醫社系三年級的蔡雅竹則認為，以往對新住民的認知太少，都是以台灣人觀點去看她們，在執行計畫的過程中才發現醫學院學生在學用落差的問題上在於欠缺社會經驗，問題出在對社會缺乏融入感，透過活動跨領域結合，也讓3個系學生激盪出更多火花、學得更多。

(中時)

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